Пермский футбольный клуб Амкар одержал победу над Тамбовом в первом переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской футбольной премьер-лиге. Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Пермский футбольный клуб "Амкар" одержал победу над "Тамбовом" в первом переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской футбольной премьер-лиге. Встреча прошла в Перми и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.В составе победителей мячи забили Януш Гол (60-я минута) и Сергей Баланович (79). Ответный матч пройдет 20 мая в Тамбове. Отметим, что оба клуба впервые принимают участие в переходных матчах.