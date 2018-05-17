Архитекторам в этом году предложат принять участие в разработке проектов благоустройства и обновления 15 общественных зон Москвы. Об этом в приветствии организаторам и участникам выставки АРХ Москва заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Архитекторам в этом году предложат принять участие вразработке проектов благоустройства и обновления 15 общественных зон Москвы. Обэтом в приветствии организаторам и участникам выставки "АРХ Москва"заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.По его словам, развитие и создание общественных пространств– одна из ключевых тем выставки. Обустроенные пешеходные зоны, уютные скверы ипарки необходимы для улучшения жизни в любом крупном мегаполисе, подчеркнулХуснуллин. "В прошлом году мы открыли "Зарядье", первый за 200 лет парк вграницах Бульварного кольца", – напомнил руководитель городскогостройкомплекса.Он добавил, что работа по созданию новых комфортныхобщественных пространств будет продолжена и в этом году. "Мы готовыпредложить московским архитекторам поучаствовать в проектах благоустройства иобновления более 15 парков и улиц", – заявил Хуснуллин. По его словам, столицаполучит около 650 гектаров новых, качественных общественных пространств.Еще одна важная тема обсуждения в рамках "АРХМосквы" – реновация ветхого жилого фонда. Это крупнейший градостроительныйпроект столицы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Дляреализации столь крупных проектов столице необходимо привлечь еще около 50тысяч специалистов разного профиля, отметил Хуснуллин.По его словам, это и архитекторы, и инженеры, а также проектировщикии строители. В настоящее время, уточнил он, на возведении различных объектов вгороде трудятся порядка 400 тысяч специалистов, еще около миллиона заняты всмежных отраслях.Говоря о выставке "АРХ Москва", Хуснуллин отметил, что врамках форума работает образовательная площадка "BIM-ZONE", в рамках которойпредставлены практики применения BIM-технологий в архитектуре. Как отметилглава столичного стройкомплекса, технологии информационного моделированиястановятся неотъемлемой частью строительства столице. "В России действуетстратегия по переводу экономики в цифровой формат к 2035 году. И у нас естьпрямое поручение мэра Москвы Сергея Собянина о внедрении BIM-технологий впроекты городского заказа", – сказал он.Напомним, накануне в Москве открылась 23-я по счетуМеждународная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва". Площадкабудет работать в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском валу до 20 мая. Врамках площадки запланировано множество деловых и образовательных мероприятий,с участием как российских, так и зарубежных спикеров – архитекторов,проектировщиков, представителей власти и бизнеса.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица сохраняетпамятники архитектуры и при этом развивает общественные пространства."Новые диалоги, веяния, сопряженные с большими проблемами, взаимодействиес инвесторами, жителями – градостроительная политика уже дает свои плоды,Москва с каждым годом становится интереснее", – заявил градоначальник.В свою очередь, Марат Хуснуллин подчеркнул важность ежегодногопроведения "АРХ Москвы". Он отметил, что площадка уже стала знаковымгородским событием, где профессионалы отрасли могут обсудить актуальнуюповестку дня.