Архитекторам в этом году предложат принять участие в
разработке проектов благоустройства и обновления 15 общественных зон Москвы. Об
этом в приветствии организаторам и участникам выставки АРХ Москва
заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Архитекторам в этом году предложат принять участие в
разработке проектов благоустройства и обновления 15 общественных зон Москвы. Об
этом в приветствии организаторам и участникам выставки "АРХ Москва"
заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По его словам, развитие и создание общественных пространств
– одна из ключевых тем выставки. Обустроенные пешеходные зоны, уютные скверы и
парки необходимы для улучшения жизни в любом крупном мегаполисе, подчеркнул
Хуснуллин. "В прошлом году мы открыли "Зарядье", первый за 200 лет парк в
границах Бульварного кольца", – напомнил руководитель городского
стройкомплекса.
Он добавил, что работа по созданию новых комфортных
общественных пространств будет продолжена и в этом году. "Мы готовы
предложить московским архитекторам поучаствовать в проектах благоустройства и
обновления более 15 парков и улиц", – заявил Хуснуллин. По его словам, столица
получит около 650 гектаров новых, качественных общественных пространств.
Еще одна важная тема обсуждения в рамках "АРХ
Москвы" – реновация ветхого жилого фонда. Это крупнейший градостроительный
проект столицы и одна из самых масштабных программ такого рода в мире. Для
реализации столь крупных проектов столице необходимо привлечь еще около 50
тысяч специалистов разного профиля, отметил Хуснуллин.
По его словам, это и архитекторы, и инженеры, а также проектировщики
и строители. В настоящее время, уточнил он, на возведении различных объектов в
городе трудятся порядка 400 тысяч специалистов, еще около миллиона заняты в
смежных отраслях.
Говоря о выставке "АРХ Москва", Хуснуллин отметил, что в
рамках форума работает образовательная площадка "BIM-ZONE", в рамках которой
представлены практики применения BIM-технологий в архитектуре. Как отметил
глава столичного стройкомплекса, технологии информационного моделирования
становятся неотъемлемой частью строительства столице. "В России действует
стратегия по переводу экономики в цифровой формат к 2035 году. И у нас есть
прямое поручение мэра Москвы Сергея Собянина о внедрении BIM-технологий в
проекты городского заказа", – сказал он.
Напомним, накануне в Москве открылась 23-я по счету
Международная выставка архитектуры и дизайна "АРХ Москва". Площадка
будет работать в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском валу до 20 мая. В
рамках площадки запланировано множество деловых и образовательных мероприятий,
с участием как российских, так и зарубежных спикеров – архитекторов,
проектировщиков, представителей власти и бизнеса.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица сохраняет
памятники архитектуры и при этом развивает общественные пространства.
"Новые диалоги, веяния, сопряженные с большими проблемами, взаимодействие
с инвесторами, жителями – градостроительная политика уже дает свои плоды,
Москва с каждым годом становится интереснее", – заявил градоначальник.
В свою очередь, Марат Хуснуллин подчеркнул важность ежегодного
проведения "АРХ Москвы". Он отметил, что площадка уже стала знаковым
городским событием, где профессионалы отрасли могут обсудить актуальную
повестку дня.