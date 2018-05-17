Президент Сирии Башар Асад приехал в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Путин и Ассад уже встречались в летней резиденции главы российского государства. Почти полгода назад Асад был в Сочи. Встреча прошла 20 ноября 2017 года, но об этом стало известно с опозданием на один день.

Президент Сирии Башар Асад приехал в Сочи на рабочую встречу с Владимиром Путиным. Президент России поздравил Асада с успехами сирийских правительственных сил в борьбе с террористами. Путин и Ассад уже встречались в летней резиденции главы российского государства. Почти полгода назад Асад был в Сочи. Встреча прошла 20 ноября 2017 года, но об этом стало известно с опозданием на один день.Во время ноябрьской встречи президент России представил своего сирийского коллегу руководству Минобороны и Генштаба, напоминает РИА Новости. Путин на ноябрьской встрече подчеркнул, что операция против террористов в Сирии близка к завершению, хотя террористические очаги еще будут возникать. Также лидеры двух стран обсуждали предстоящий конгресс народов Сирии, который пройдет в Сочи.В мае Путин встретил Асада на ступенях у входа в свою резиденцию. Президент Сирии Башар Асад после переговоров в Сочи направит своих представителей в ООН для формирования конституционного комитета Сирии на базе женевского мирного процесса. Эту новость рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конституционный комитет должен начать работу над новым основным законом Сирии.На встрече в Сочи была подчеркнута необходимость создания дополнительных условий для возобновления полноформатного политического урегулирования, отмечены успехи сочинских и астанинских процесса, а также работа в рамках конгресса сирийского народа.