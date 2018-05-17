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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-avtovaz-nameren-uvelichit-prodazhi-v-2018-godu-na-12.html" target="_blank">АвтоВАЗ намерен увеличить продажи в 2018 году на 12%</a> - В Тольятти состоялось годовое общее собрание акционеров и заседание Совета директоров АвтоВАЗа. В ходе собрания были подведены итоги 2017 года и представлен прогноз развития компании на 2018 год - прогноз позитивный и многообещающий.