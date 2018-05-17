Телеведущий Дмитрий Нагиев язвительно пошутил над певицей Ольгой Бузовой. Шоумен нелестно отозвался о ее творчестве.

Телеведущий Дмитрий Нагиев язвительно пошутил над певицейОльгой Бузовой. Шоумен нелестно отозвался о ее творчестве.Дмитрий стал ведущим церемонии вручения второй Национальнойтелевизионной премии "Дай пять!". Более двух миллионов детей и подростковвыбирали лучших из лучших в самых разных сферах: музыка, кино, интернет,телевидение и спорт.Объявить номинацию "Любимый спортсмен" вышла телеведущаяАнфиса Чехова. Нагиев поинтересовался в чем смысл ее шоу на телеканале СТС "Взвешенныеи счастливые люди". "Мы делаем людей счастливее", – с улыбкой ответила Чехова. "Вычто, не даете им слушать песни Бузовой?", – с усмешкой сказал шоумен.Зал разразился хохотом. Шутка очень понравиласьприсутствующим. Пришелся ли этот колкий выпад Нагиева по вкусу Ольге неизвестно, так как певица на вручение не приехала. Сейчас поющей телеведущей не до этого,она греет свои субтильные бока на Сейшелах. Награду за победу в номинации "Любимаяведущая" за нее получал пиар-менеджер, сообщает Vokrug.tv.Добавим, что по одиозной Бузовой не прошелся только ленивый.Недавно шоумен и певец Александр Ревва сделал сенсационноезаявление о том, в чем кроется секрет популярности певицы Ольги."Я думаю, что природный дар, какая-то энергия,заложенная с молоком матери, обаяние, трудоспособность, интуиция", – винтервью телеканалу РЕН ТВ раскрыл он ингредиенты известности певицы."Мы живем в эпоху, где, как говорится, у каждоговремени свои герои. Ольга доказала всем, что человек может добиться успехов,если он будет вкладывать в себя, в творчество, в свою мысль, в свою харизму. Онадоказала, что, друзья мои, каждый может стать звездой, понимаете?", –подчеркнул он.