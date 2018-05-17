Исполняющий обязанности пресс-секретаря
президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в издании The
Washington Examiner призывающей разбомбить мост статьи. Представитель Кремля уверен,
что на это должны обратить внимание правоохранительные органы США.
Исполняющий обязанности пресс-секретаря
президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в издании The
Washington Examiner призывающей разбомбить мост статьи. Представитель Кремля уверен,
что на это должны обратить внимание правоохранительные органы США.
В американском
СМИ данный материал появился 16 мая. Песков считает, что статья показывает
непрофессионализм издания.
"Это можно оценивать, как
безумие. Я бы даже сказал это такое уродливое проявление некачественной
журналистики", -
цитирует Дмитрия Пескова РЕН ТВ. Ранее скандальную статью прокомментировало посольство России в
США. Там заявили, что свобода слова "не может служить оправданием призыва
к терактам и убийствам". Именно терроризм в словах американского
журналиста увидела и
зампредседателя Госдумы Ирина Яровая.
Также Кремль отреагировал на желание США ввести новые санкции против нашей
страны из-за ракет. Инициативу Вашингтона за якобы нарушения договора о
ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) Москва расценила как еще один
повод ввести ограничительные меры. "Россия четко следует всем обязательствам,
которые она на себя взяла по этому договору, и намерена дальше выполнять эти
обязательства. Поэтому в данном случае подобное поручение, если оно
действительно имело место, оно, конечно, вызывает недоумение", – цитирует Пескова
Напомним, 15 мая президент
России Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство
железнодорожной части транспортного перехода продолжается, а открытие
планируется в 2019 году.