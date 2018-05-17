Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в издании The Washington Examiner призывающей разбомбить мост статьи. Представитель Кремля уверен, что на это должны обратить внимание правоохранительные органы США.

Исполняющий обязанности пресс-секретаряпрезидента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в издании TheWashington Examiner призывающей разбомбить мост статьи. Представитель Кремля уверен,что на это должны обратить внимание правоохранительные органы США.В американскомСМИ данный материал появился 16 мая. Песков считает, что статья показываетнепрофессионализм издания."Это можно оценивать, какбезумие. Я бы даже сказал это такое уродливое проявление некачественнойжурналистики", -цитирует Дмитрия Пескова РЕН ТВ. Ранее скандальную статью прокомментировало посольство России вСША. Там заявили, что свобода слова "не может служить оправданием призывак терактам и убийствам". Именно терроризм в словах американскогожурналиста увидела изампредседателя Госдумы Ирина Яровая.Также Кремль отреагировал на желание США ввести новые санкции против нашейстраны из-за ракет. Инициативу Вашингтона за якобы нарушения договора оликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) Москва расценила как еще одинповод ввести ограничительные меры. "Россия четко следует всем обязательствам,которые она на себя взяла по этому договору, и намерена дальше выполнять этиобязательства. Поэтому в данном случае подобное поручение, если онодействительно имело место, оно, конечно, вызывает недоумение", – цитирует ПесковаНапомним, 15 мая президентРоссии Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительствожелезнодорожной части транспортного перехода продолжается, а открытиепланируется в 2019 году.