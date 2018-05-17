Гонки на автокране в Ростовской области, смерть на ложе любви в Башкирии и битва на топорах в Тюмени. Обзор региональных новостей от Dni.Ru

Гонки на автокране в Ростовской области, смерть на ложелюбви в Башкирии и битва на топорах в Тюмени. Обзор региональных новостей отDni.Ru"Мэр, купающийся в нефти" найден мертвым в городкеИзлучинск в Ханты-Мансийском автономном округе. Тело 47-летнего Алексея Кудрикаобнаружили в гаражном кооперативе. Рядом с трупом градоначальника найденоогнестрельное оружие. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Насвоем посту Кудрик находился с 2010-го. Известность мэр Излучинска получилвесной прошлого года. В соцсети он выложил фотографию, где возлежит в ванной,наполненной черной жидкостью. Пользователи предположили, что мэр купается внефти, напоминаетГонки на автокране устроил житель станицы Кривянской вРостовской области. По данным регионального который УМВД, подозреваемый знал,где находятся ключи от автокрана КамАЗ и угнал его. Проехав километр, гонщикврезался в припаркованный ЗИЛ и перевернулся. Мало того, что мужчина был пьян -у него даже не было прав. Возбуждено уголовное дело, пишет .Еще один любитель гонок обнаружился в Павловском районеНижегородской области. Ему составили компанию сотрудники ДПС. Нарушительпытался скрыться от них на автомобиле без регистрационных знаков. Во времяпогони за 59-летним водителем инспекторы ГИБДД применили табельное оружие,прострелив задние колеса "болида". Любитель быстрой езды (который,как позже выяснилось, был пьян) съехал в овраг и застрял в ручье. Составленыпротоколы об административном нарушении, передает .Уголовное дело о незаконном лишении свободы заведено вотношении жителя Менделеевска в Татарстане. 26-летний Азат Аманов в своем гараже приятнопроводил время в обществе бутылки и знакомого. Мимо проходили пятеро подростков13-16 лет, в том числе 2 девочки. Аманов пригласил их в гараж, а затем запер наключ. Подростки попросили открыть ворота, но подозреваемых отказался этосделать, чем довел детей до слез. Выпустил он их только через полтора часа.Подростки рассказали обо всем родителям, те обратились в полицию, сообщаетБитва в лучших традициях реконструкторов разыгралась на улицеЯмской в Тюмени. Конфликт произошел между водителями автомобилей "Mercedes"и "Lada". Водитель иномарки стоял на светофоре в среднем рядутрехполосной дороги. Крайняя левая полоса была свободна для движения. Именно поней ехала "Lada Granta". Тут водитель иномарки зачем-то открыл дверьи едва не задел шедевр российского автопрома. Это его так рассердило, что онвышел из автомобиля и пнул проезжавшую машину. И, видимо, еще большерасстроился, когда владелец "Lada Granta" покинул кабину с топором вруках, передаетУголовное дела в отношении 30-летней жительницы Сарапула вУдмуртии направлено в суд. По данным следствия, 8 марта обвиняемая находилась вгостях у своей подруги, когда туда же заявился ее муж. Между супругами возникконфликт. В состоянии аффекта женщина несколько раз ударила мужчину ножом вгрудь. Потерпевший скончался на месте. По словам свидетелей, муж обвиняемойпостоянно провоцировал конфликты и угрожал жене убийством. Женщина свою винупризнала полностью, ей грозит до 3 лет тюрьмы, сообщаетПять посылок с метамфетамином, упакованным в детскиеигрушки, поступили в отделения "Почты России" в Москве и Екатеринбурге."Подарки" прибыли из из Германии, общий вес запрещенных веществсоставил 16 килограммов. Подозрительныепосылки были обнаружены в сортировочном центре столицы России с помощью рентгеновскогооборудования. За посылкой в Екатеринбурге пришел 33-летний местный житель, пишетВиновным в семи эпизодах мошенничества признал Камышинскийгородской суд 62-летнего председателя городского профсоюза работников народногообразования Валерия Радченко. Профсоюзный лидер обещал своим жертвам содействиев улучшении жилищных условий и получении льготных путевок в санатории и детскиелагеря. Ни квартир, ни путевок потсрадавшие так и не дождались – при этомзаплатили защитнику прав трудового народа от 20 до 114 тысяч рублей. Судприговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, а также взыскал ущербв пользу потерпевших, передает агентствоЖительница поселка Подстепки, что под Самарой, решила купитьсебе енота. Она нашла в интернете объявление о продаже зверька и перевела накарту продавцу 6 000 рублей. Енота 20-летняя покупательница так и не получила. Каквыяснили полицейские, объявление разместила 19-летняя жительница Тольятти. Получивот покупательницы деньги, подозреваемая не пришла на встречу, а позже вообщеперестала выходить на связь. На допросе девушка призналась, что никакого енотау нее никогда не было, пишетЖитель Стерлитамака в Башкирии обвинен в убийстве 34-летнейженщины. Преступление произошло в ночь с 15 на 16 мая. Мужчина пригласил к себедомой незнакомую женщину, которая оказалась жительницей Казани. Новые знакомыеслегка выпили и решили заняться любовью. После чего дама сообщила партнеру, чтобольна "неизлечимой инфекцией". Новость вывела героя-любовника изсебя, он схватил нож и нанес подруге два удара. Женщина скончалась на месте,сообщает