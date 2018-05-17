Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении москвича, который обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования.

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении москвича, который обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования. По данным следствия, в апреле текущего года мужчина по поддельным паспортам оформил в различных торговых точках кредиты на дорогостоящую электронную технику. Материальный ущерб превысил 270 тысяч рублей.Поймать преступника удалось с поличным в одном из магазинов Коврова при попытке оформления очередного кредита на сумму в 130 тысяч рублей.Свою вину задержанный признал. На допросе он признался, что технику он продавал, а деньги тратил на собственные нужды.В настоящее время известно о трех эпизодах противоправной деятельности, совершенным на территории областного центра.Расследование уголовного дела продолжается.