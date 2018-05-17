Большинство проектов проводят ICO за один – два месяца. Пишут о white-листах, KYC для клиентов, собирая данные и создавая раздутый ограниченный спрос. Проекты не успевают появиться, как тут же забываются. Масса скам-проектов, десятки тысяч потерявших деньги людей. О темной стороне рынка ICO и его подводных камнях рассказали основатели IT-проекта Tkeycoin DAO, которые считают, что поверхностный анализ ныне не дает никаких гарантий.

Большинство проектов проводят ICO за один – два месяца. Пишут о white-листах, KYC для клиентов, собирая данные и создавая раздутый ограниченный спрос. Проекты не успевают появиться, как тут же забываются. Масса скам-проектов, десятки тысяч потерявших деньги людей. О темной стороне рынка ICO и его подводных камнях рассказали основатели IT-проекта , которые считают, что поверхностный анализ ныне не дает никаких гарантий.КОМАНДА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ИЛИ КАК ЕЕ НАРИСОВАТЬЭксперты уверены, что отсутствие публичной командысвидетельствует о мошенничестве, но и ее наличие не значит ровным счетомничего.Возможности рынка безграничны:Одни рисуют лица команды, создавая новых людейДругие покупают мертвые души или паспорта, после чего"рисуют личностей"Покупаются и готовые аккаунты в LinkedIN, FacebookТретьи копируют с уже состоявшихся проектов иливыставляют фото актеров, публичных личностей, преподавателей университетов,выдавая их за разработчиковВ связи с этим верификация команды усложнилась: авторитетныеICO-листы требуют видео-подтверждение. Поэтому среди мошеннических ICO большуюпопулярность набирают "совместные пулы" в даркнете. Мошенники предлагаютреальным людям представиться участниками команды на условиях разделения прибыли50/50. На деле лицо команды – это множество составляющих, начинаясо службы поддержки, дизайна сайтов, количества обновлений, способа ведениябизнеса, стиля, бренда, подачи информации и заканчивая самим продуктом.GITHUB, MVP ЗА 15 МИНУТ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?Сегодня программный код проекта является первым показателемуспешности. Проект публикует его на GitHub – веб-сервисе для размещения кодаIT-проектов. Проверить код на уникальность можно обычным поиском в интернете. Публикациякода – весомый аргумент. Однако объективно оценить это доказательство честнойработы команды трудно.Создание токена – более простой процесс: здесь нет нуждызаимствовать коды из определенного протокола. Нужно лишь следовать стандартнымшаблонам блокчейна, например, использовать платформу Ethereum, котораяпозволяет создавать собственные токены. Благодаря ей появился ряд компаний,предоставляющих услуги по созданию токенов и базового MVP.На практике группа людей организовывает проект с подставнымилицами и прочими фиктивными аргументами, которые вызывают доверие аудитории.Они создают по шаблону изготовление кода токена по стандарту ERC-20 (Ethereum),публикуют свой 10-20 строчный код на GitHub. Далее создается хайп ипозиционирование компании как имеющей MVP и команду экспертов. Ошеломленныепользователи отправляют свою валюту на кошелек псевдопроекта, после чего ICOзаканчивается, а проект испаряется.ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ – ПОЛУЧИТЕ ICOКонсалтингом ICO-проектов занимается каждая компания, котораяранее занималась продвижением бизнеса. Вы можете заказать "ICO под ключ":платите деньги и за вас все сделают – легально и даже по договору.Вам подберут команду, выберут надежную юрисдикцию подпроведение эмиссии, продумают маркетинговые компании, помогут с созданиемтокена и базового продукта. Собрать команду и создать MVP может практическикаждый.BITCOINTALK КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ ICOГод назад обсуждение проекта на авторитетном форуме облокчейн и криптовалютах Bitcointalk считалось показателем надежности. Скажем,мнение пользователя с рангом Sr. Member или Hero Member решало судьбу проекта.Если же о вас напишет Legendary или VIP – ваш проект на вершине пьедестала.Сегодня старый добрый Bitcointalk ушел в коммерцию. Десяткитысяч пользователей предлагают оставить отзыв на форуме за деньги. Чтобыопределить надежность проекта, нужно руководствоваться не толькораспространенными "мануалами" с перечнем готовых правил, по которым создаютсяскам-проекты – важно учитывать все доступные для изучения факторы. Стартап – это либо самобытный принципиально новый проект,основатели которого лишь начинают изучать рынок и учатся на своих ошибках, либотехнологически продвинутый проект, разработанный крупной компанией.