Картина, написанная дроном и зритель, представляющий себя ультрахолодным атомом внутри квантового симулятора. В Эрмитаже открывается выставка Инновация как художественный прием, на которой можно будет увидеть опыты уникального взаимодействия новейшего искусства и передовых технологий.

Картина, написанная дрономи зритель, представляющий себя ультрахолодным атомом внутри квантовогосимулятора. В Эрмитаже открывается выставка "Инновация как художественныйприем", на которой можно будет увидеть опыты уникального взаимодействияновейшего искусства и передовых технологий.Выставка – частьпроекта "Эрмитаж 20/21" и культурной программы Петербургского экономическогофорума. Креативнымпартнером выставки выступил Внешэкономбанк. Экспозиция будет работать с 25 мая по 3 июняв верхней галерее Манежа Малого Эрмитажа. На ней будут представлены проектыхудожников, которые работают с инновационными технологиями: искусственныминтеллектом, блокчейном и другими актуальными практиками.Среди работ есть оченьинтересные и необычные: так, Егор Крафт представит проект-исследование, врамках которого технологии машинного обучения позволяют восстановить утраченныефрагменты античных скульптур. Масштабное полотно Миши Most нарисовано дроном по эскизу художника. Дмитрий Каваргасконструировал объект, способный анализировать лингвистические характеристикитекста и превращать его в цветовую палитру.Кевин Абошразмышляет на тему уникальности произведений искусства, используя в качествеинструмента блокчейн-адреса, которые он присваивает своим работам.Завораживающий аудиовизуальный перформанс студии Stain осмысляет понятие дискретности, непрерывностивремени и пространства.Режиссер Марта Файнс, известная многим своим фильмом"Онегин", представит видеополотно на стыке кино и фотографии, созданное спомощью разработанной ей уникальной технологии SLOimage.Известный ученый Константин Новоселов,удостоенный Нобелевской премии по физике за открытие новой формы углерода –графена, примет участие в выставке в качестве художника. Используя графеновыечернила и технику классической китайской живописи, он размышляет на темунаучного поиска и творческого вдохновения.Процесс создания чего-то нового, если этодействительно новое, наверное, самое большое таинство и неизвестно, дано ли намего когда-либо постичь.Ученый говорит, что не важно идет ли речь опрорыве в науке или о создании нового предмета искусства. "Каким образомнезначительные кусочки информации, разрозненное множество тривиальных фактовскладываются в стройную научную теорию? Или нагромождения цветных пятен нахолсте вдруг пробуждают в нас сильнейшие эмоции?" – задает вопрос зрителямНовоселов.Частьработбыли созданы художниками специально для выставки в сотрудничестве с ведущиминаучными лабораториями. В рамках совместного проекта Дмитрия Гутова иРоссийского квантового центра зритель сможет представить себя ультрахолодныматомом внутри квантового симулятора. В результате коллаборации художника ПавлаПепперштейна с центром высоких технологий "ХимРар" родилась серия работ,осмысляющих новейшие разработки в области нейронауки."Впереди– успехи и поражения, скоростные дороги и горные виражи. Но главное, чему учитэта выставка – блокчейн становится искусством только, если его адреса написаныкровью их создателя, а графеновые чернила приобретают особый смысл, когда авторвладеет еще и чудом китайской туши" – отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.В свою очередь председательВнешэкономбанка Сергей Горьков считает, что развитие технологий меняет практически все сферы жизни. "Художникивыступают фактически в роли технологических визионеров. Они опережают своевремя, смотрят за горизонт, помогают нам уловить контуры будущего. Будущего,которое изменит и нас самих, и нашу страну, и весь мир", – сказал главаВЭБ.Это проектна стыке искусства и инноваций заставляет нас менять оптику восприятия.Кураторвыставки Виктория Кондрашова из компанииRDI отметила, что художникивсегда остро чувствуют перемены в обществе и мире и реагируют на них. Отвечаяна вопросы и вызовы времени, они используютинновационные технологические решения в качестве инструмента, техники иисточника этической рефлексии, создавая поле для коммуникации со зрителем. "Навыставке будут представлены работы, в которых исследуется взаимосвязьхудожественного мышления, новых физических материалов и технологическихпроцессов", – уточняет Кондрашова."Название выставки восходит к программной статье ВиктораШкловского “Искусство как прием”, опубликованной сто лет назад. В ней былисформулированы ключевые термины прием,отстранение иавтоматизация",– говорит заведующий отделом современногоискусства Государственного Эрмитажа, руководитель проекта"Эрмитаж 20/21" Дмитрий Озерков.По его мнению, выставкапризвана ответить на вопросы: какизменилась художественная ситуация за столетие и какие термины следует намвзять на вооружение сегодня?