Картина, написанная дроном
и зритель, представляющий себя ультрахолодным атомом внутри квантового
симулятора. В Эрмитаже открывается выставка Инновация как художественный
прием, на которой можно будет увидеть опыты уникального взаимодействия
новейшего искусства и передовых технологий.
Картина, написанная дроном
и зритель, представляющий себя ультрахолодным атомом внутри квантового
симулятора. В Эрмитаже открывается выставка "Инновация как художественный
прием", на которой можно будет увидеть опыты уникального взаимодействия
новейшего искусства и передовых технологий.
Выставка – часть
проекта "Эрмитаж 20/21" и культурной программы Петербургского экономического
форума. Креативным
партнером выставки выступил Внешэкономбанк. Экспозиция будет работать с 25 мая по 3 июня
в верхней галерее Манежа Малого Эрмитажа. На ней будут представлены проекты
художников, которые работают с инновационными технологиями: искусственным
интеллектом, блокчейном и другими актуальными практиками.
Среди работ есть очень
интересные и необычные: так, Егор Крафт представит проект-исследование, в
рамках которого технологии машинного обучения позволяют восстановить утраченные
фрагменты античных скульптур. Масштабное полотно Миши Most нарисовано дроном по эскизу художника. Дмитрий Каварга
сконструировал объект, способный анализировать лингвистические характеристики
текста и превращать его в цветовую палитру.
Кевин Абош
размышляет на тему уникальности произведений искусства, используя в качестве
инструмента блокчейн-адреса, которые он присваивает своим работам.
Завораживающий аудиовизуальный перформанс студии Stain осмысляет понятие дискретности, непрерывности
времени и пространства.
Режиссер Марта Файнс, известная многим своим фильмом
"Онегин", представит видеополотно на стыке кино и фотографии, созданное с
помощью разработанной ей уникальной технологии SLOimage.
Известный ученый Константин Новоселов,
удостоенный Нобелевской премии по физике за открытие новой формы углерода –
графена, примет участие в выставке в качестве художника. Используя графеновые
чернила и технику классической китайской живописи, он размышляет на тему
научного поиска и творческого вдохновения.
Процесс создания чего-то нового, если это
действительно новое, наверное, самое большое таинство и неизвестно, дано ли нам
его когда-либо постичь.
Ученый говорит, что не важно идет ли речь о
прорыве в науке или о создании нового предмета искусства. "Каким образом
незначительные кусочки информации, разрозненное множество тривиальных фактов
складываются в стройную научную теорию? Или нагромождения цветных пятен на
холсте вдруг пробуждают в нас сильнейшие эмоции?" – задает вопрос зрителям
Новоселов.
Часть
работ
были созданы художниками специально для выставки в сотрудничестве с ведущими
научными лабораториями. В рамках совместного проекта Дмитрия Гутова и
Российского квантового центра зритель сможет представить себя ультрахолодным
атомом внутри квантового симулятора. В результате коллаборации художника Павла
Пепперштейна с центром высоких технологий "ХимРар" родилась серия работ,
осмысляющих новейшие разработки в области нейронауки.
"Впереди
– успехи и поражения, скоростные дороги и горные виражи. Но главное, чему учит
эта выставка – блокчейн становится искусством только, если его адреса написаны
кровью их создателя, а графеновые чернила приобретают особый смысл, когда автор
владеет еще и чудом китайской туши" – отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В свою очередь председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков считает, что развитие технологий меняет практически все сферы жизни. "Художники
выступают фактически в роли технологических визионеров. Они опережают свое
время, смотрят за горизонт, помогают нам уловить контуры будущего. Будущего,
которое изменит и нас самих, и нашу страну, и весь мир", – сказал глава
ВЭБ.
Это проект
на стыке искусства и инноваций заставляет нас менять оптику восприятия.
Куратор
выставки Виктория Кондрашова из компании
RDI отметила, что художники
всегда остро чувствуют перемены в обществе и мире и реагируют на них. Отвечая
на вопросы и вызовы времени, они используют
инновационные технологические решения в качестве инструмента, техники и
источника этической рефлексии, создавая поле для коммуникации со зрителем. "На
выставке будут представлены работы, в которых исследуется взаимосвязь
художественного мышления, новых физических материалов и технологических
процессов", – уточняет Кондрашова.
"Название выставки восходит к программной статье Виктора
Шкловского “Искусство как прием”, опубликованной сто лет назад. В ней были
сформулированы ключевые термины прием,
отстранение и
автоматизация",
– говорит заведующий отделом современного
искусства Государственного Эрмитажа, руководитель проекта
"Эрмитаж 20/21" Дмитрий Озерков.
По его мнению, выставка
призвана ответить на вопросы: как
изменилась художественная ситуация за столетие и какие термины следует нам
взять на вооружение сегодня?