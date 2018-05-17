Нападающие Павел Дацюк и Сергей Андронов, а также вратарь Василий Кошечкин признаны лучшими игроками в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании. Ранее россияне в четвертьфинале турнира уступили в овертайме сборной Канады со счетом 4:5.

Нападающие Павел Дацюк и Сергей Андронов, а также вратарь Василий Кошечкин признаны лучшими игроками в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею 2018 года, который проходит в Дании. Ранее россияне в четвертьфинале турнира уступили в овертайме сборной Канады со счетом 4:5.Согласно регламенту соревнований, тренерский штаб каждой команды определяет трех лучших хоккеистов по итогам турнира, отмечает ТАСС. Дацюк стал лучшим бомбардиром команды на турнире, набрав 10 очков (2 шайбы и 8 передач) в 8 играх. Кошечкин одержал три победы в пяти играх, отстояв на ноль в одной встрече. Андронов отметился шайбой в 7 играх.