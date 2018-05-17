Владимирские спортсмены Юлия Агафонова и Дмитрий Шулепников вошли в состав национальной сборной России по результатам первенства страны.

Владимирские спортсмены Юлия Агафонова и Дмитрий Шулепников вошли в состав национальной сборной России по результатам первенства страны. Представители 33-го региона будут защищать честь России на первом чемпионате Мира по практической стрельбе из пневматического пистолета, который пройдет в Гонконге (Китай) с 29 июня по 3 июля 2018 года.Руководителем команды назначен вице-президент Федерации практической стрельбы России Виталий Агафонов, также являющийся представителем Владимирской области.