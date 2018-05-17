Сегодня в Суздале состоится съезд Общероссийской общественной организации «Центр содействия по сохранению, развитию и популяризации культурных гастрономических традиций, здорового питания и образа жизни, биологического разнообразия, органического сельского хозяйства «Слоу Фуд (Еда без спешки) в России».

Сегодня в Суздале состоится съезд Общероссийской общественной организации «Центр содействия по сохранению, развитию и популяризации культурных гастрономических традиций, здорового питания и образа жизни, биологического разнообразия, органического сельского хозяйства «Слоу Фуд (Еда без спешки) в России».В программе конференции - обсуждение стратегии развития движения«Еда без спешки в России»,сохранения, развития и популяризации культурных гастрономических традиций, биологического разнообразия, законодательного обеспечения органического сельского хозяйства. Будет организована прямая трансляция мероприятия на каналеНапомним, гастрономический туризм 33-го региона уверенно развивается и демонстрирует положительную динамику, он является лидером в нашей стране. Проект «Гастрономическая карта Владимирской области» признан Ростуризмом успешной региональной практикой и стал основой для создания Федерального проекта «Гастрономическая карта России».Более того, именно 33-й регион презентовал специальное футбольного меню. Это первый пилотный проект, призванный украсить дни прохождения Чемпионата мира по футболу блюдами, приготовленными из региональных продуктов по старинным русским рецептам.