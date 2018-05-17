Единая Россия готовится к предварительному
голосованию. Средний конкурс на предстоящих 3 июня праймериз составит 4,7
человека на место.
"Единая Россия" готовится к предварительному
голосованию. Средний конкурс на предстоящих 3 июня праймериз составит 4,7
человека на место.
На участие в процедуре поступило 5640 заявлений, сообщил
секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Прием заявлений от
кандидатов начался 2 апреля, для большей части регионов он завершился 15 мая.
"Сейчас мы можем сказать, что подано 5640 заявлений от участников, а средний
конкурс составляет 4,7 человека на место", – проинформировал политик.
Он подчеркнул, что в масштабах всей страны зафиксировано
лишь 25 отказов в регистрации. "Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию,
держим ее под жестким контролем. И мы не допустим ни одного отступления от
принципов честной конкуренции, не дадим ни малейшего шанса попыткам
бюрократического произвола", – заверил Турчак.
Он также напомнил, что для привлечения к участию в праймериз
и в партийной жизни молодых, активных и ранее не занимавшихся политикой
талантливых людей "Единая Россия" запустила специальный партийный проект
"ПолитСтартап". Он уже работает в пилотном режиме в 24 регионах.
"Выдвинулось 1609 участников в возрасте до 35 лет. До 20 мая
они проходят процесс обучения в онлайн-режиме и в ходе очных встреч, их обучают
первые лица региональных отделений. После 20 мая с кандидатами и их командами
начнут работать 133 федеральных наставника проекта", – рассказал секретарь генсовета.
В проект "ПолитСтартап" приглашаются участники
предварительного голосования партии в
возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат
наставников из числа единороссов в регионе и федеральных экспертов, которые
помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании.
Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый
день голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц,
депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также
состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным
избирательным округам.
"Единая Россия" – единственная партия в стране,
которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых
предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году
на региональном уровне.