Единая Россия готовится к предварительному голосованию. Средний конкурс на предстоящих 3 июня праймериз составит 4,7 человека на место.

"Единая Россия" готовится к предварительномуголосованию. Средний конкурс на предстоящих 3 июня праймериз составит 4,7человека на место.На участие в процедуре поступило 5640 заявлений, сообщилсекретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Прием заявлений откандидатов начался 2 апреля, для большей части регионов он завершился 15 мая."Сейчас мы можем сказать, что подано 5640 заявлений от участников, а среднийконкурс составляет 4,7 человека на место", – проинформировал политик.Он подчеркнул, что в масштабах всей страны зафиксированолишь 25 отказов в регистрации. "Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию,держим ее под жестким контролем. И мы не допустим ни одного отступления отпринципов честной конкуренции, не дадим ни малейшего шанса попыткамбюрократического произвола", – заверил Турчак.Он также напомнил, что для привлечения к участию в праймеризи в партийной жизни молодых, активных и ранее не занимавшихся политикойталантливых людей "Единая Россия" запустила специальный партийный проект"ПолитСтартап". Он уже работает в пилотном режиме в 24 регионах."Выдвинулось 1609 участников в возрасте до 35 лет. До 20 маяони проходят процесс обучения в онлайн-режиме и в ходе очных встреч, их обучаютпервые лица региональных отделений. После 20 мая с кандидатами и их командаминачнут работать 133 федеральных наставника проекта", – рассказал секретарь генсовета.В проект "ПолитСтартап" приглашаются участникипредварительного голосования партии ввозрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получатнаставников из числа единороссов в регионе и федеральных экспертов, которыепомогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании.Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единыйдень голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц,депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день такжесостоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатнымизбирательным округам."Единая Россия" – единственная партия в стране,которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытыхпредварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 годуна региональном уровне.