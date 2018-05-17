Экс-участница Дома-2 Ирина Агибалова страдает от неврологического заболевания. Об этом она сообщила своим фанатам.

Экс-участница "Дома-2" Ирина Агибалова страдает от неврологическогозаболевания. Об этом она сообщила своим фанатам.В своем микроблоге женщина рассказала, что пережила серьезныйприступ. Ужасная головная боль лишила ее сна."Сегодня была ужасная ночь(( Я еле пережила ее... Страшныйприступ мигрени, сопровождающийся рвотой и дичайшей болью в виске. Казалось,что мир остановился и есть только я и эта ужасная пульсирующая боль,разрывающая мне голову(....(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала она фанатам. Ирина Добавила, что сейчасчувствует себя лучше и собирается немного полежать в джакузи.Взволнованные поклонники посочувствовали звезде и поспешилиподелиться своими знаниями о недуге Агибаловой. "😱😱Сегодняночью,наверное,всем метеозависимым было плохо!Не знаю,что творилось ватмосфере,но тоже плохо чувствовала..👋👋🌹", "Ирина Александровна, этоточно не давление? Просто признаки прям на лицо. Тошнота, рвота, стучащая больв голове. В моменты приступов не мерили давление?🤔", "Как говорил один врач, однойзнакомый. Мигрень-это интелегентная болезь. Любит покой и тишину", "Ирина,попробуйте несколько курсов иглоукалывания, должно помочь, любим вас и здоровья!",– советовали подписчики.Добавим, что ИринаАлександровна одна из самых возрастных участниц за всю историю телепроекта – ей53 года. Она пришла на "Дом-2" для того, чтобы помочь дочери Маргарите Марсовоспитывать новорожденного малыша. Агибалова очень полюбиласьзрителям и стала полноправным участником ток-шоу. Сейчас Ирина ведеточень популярный интернет-блог о красоте, моде, похудении и косметологии.