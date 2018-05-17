Экс-участница Дома-2 Ирина Агибалова страдает от неврологического
заболевания. Об этом она сообщила своим фанатам.
Экс-участница "Дома-2" Ирина Агибалова страдает от неврологического
заболевания. Об этом она сообщила своим фанатам.
В своем микроблоге женщина рассказала, что пережила серьезный
приступ. Ужасная головная боль лишила ее сна.
"Сегодня была ужасная ночь(( Я еле пережила ее... Страшный
приступ мигрени, сопровождающийся рвотой и дичайшей болью в виске. Казалось,
что мир остановился и есть только я и эта ужасная пульсирующая боль,
разрывающая мне голову(....(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала она фанатам. Ирина Добавила, что сейчас
чувствует себя лучше и собирается немного полежать в джакузи.
Взволнованные поклонники посочувствовали звезде и поспешили
поделиться своими знаниями о недуге Агибаловой. "😱😱Сегодня
ночью,наверное,всем метеозависимым было плохо!Не знаю,что творилось в
атмосфере,но тоже плохо чувствовала..👋👋🌹", "Ирина Александровна, это
точно не давление? Просто признаки прям на лицо. Тошнота, рвота, стучащая боль
в голове. В моменты приступов не мерили давление?🤔", "Как говорил один врач, одной
знакомый. Мигрень-это интелегентная болезь. Любит покой и тишину", "Ирина,
попробуйте несколько курсов иглоукалывания, должно помочь, любим вас и здоровья!",
– советовали подписчики.
Добавим, что Ирина
Александровна одна из самых возрастных участниц за всю историю телепроекта – ей
53 года. Она пришла на "Дом-2" для того, чтобы помочь дочери Маргарите Марсо
воспитывать новорожденного малыша. Агибалова очень полюбилась
зрителям и стала полноправным участником ток-шоу. Сейчас Ирина ведет
очень популярный интернет-блог о красоте, моде, похудении и косметологии.