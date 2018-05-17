В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В четвертьфинальном матче сборная Финляндии неожиданно потерпела поражение от команды Швейцарии. Встреча прошла в Хернинге и завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев.

В Дании продолжается чемпионат мира по хоккею. В четвертьфинальном матче сборная Финляндии неожиданно потерпела поражение от команды Швейцарии. Встреча прошла в Хернинге и завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев.В составе победителей шайбы забросили Энцо Корви (30-я минута), Йэоль Вермин (33-я) и Грегори Хоффман (34-я). У финнов отличились Маркус Нутиваара (8-я) и Микко Рантанен (39-я). В полуфинале турнира швейцарцы сыграют с командой Канады, которая ранее со счетом 5:4 в овертайме обыграла сборную России.