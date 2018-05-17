17.05.2018

2018-05-17 17:21:01

Глобальный сбой нарушил работу популярного мессенджера

Днем 17 мая многие пользователи популярного мессенджера WhatsApp столкнулись с проблемами в работе приложения, передает телеканал "". Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Отмечается, что проблемы с доступом к программе наблюдались также в Великобритании, Германии, Швейцарии, Австрии и в других странах. Большинство пользователей, столкнувшихся с проблемой, не смогли запустить WhatsApp. Оставшиеся не смогли отправить сообщение. Обстоятельства сбоя проверяются.