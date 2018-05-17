Рейды, тематические беседы и интерактивы с подростками инспекторы ГИБДД региона организовали в рамках операции «Внимание, дети!».

Ежегодно в преддверии окончания учебного года и перед началом летней оздоровительной кампании, инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию «Внимание, дети!». Мероприятие направлено на создание безопасных условий для жизнедеятельности детей и подростков, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетними.На сегодняшний момент особое опасение вызывают дети – водители велосипедов и скутеров. Чтобы исключить трагические последствия таких поездок, госавтоинспекторы на постоянной основе проводят различные профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения.Так, инспекторы ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району стали инициаторами встреч с учащимися районных общеобразовательных школ. Дорожные полицейские пообщались с ребятами на тему безопасности в летний период.Сотрудники полиции напомнили о соблюдении Правил дорожного движения, рассказали, чем опасны игры вблизи проезжей части и почему так важно при переходе дороги смотреть по сторонам, а так же обратили внимание на значимость ношения на одежде световозвращающих элементов. Особый акцент инспекторы сделали на правила управления велотранспортом.Школьники пообещали быть внимательными и соблюдать установленные правила.Кроме того, районные госавтоинспекторы провели массовые рейды по отработке транспортных средств на предмет соблюдения правил перевозки детей. Водителям полицейские раздали свыше 200 информационных памяток, касающихся соблюдения ПДД.Коллеги сотрудников полиции из Юрьев-Польского ОМВД – инспекторы ГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району провели с учащимися пятых классов средней общеобразовательной школы № 3 города Гороховец занятие, посвященное необходимости использования шлемов и защитной экипировки при езде на велосипеде, световозвращающих элементов в темное время суток. Школьники с интересом посмотрели подготовленный видеоролик «Навстречу безопасности – велосипедист», после просмотра которого инспектор задавала учащимся вопросы, на которые ребята отвечали и дополняли беседу случаями из жизни. Подростки узнали о всех требованиях, которые необходимо соблюдать при езде на велотранспорте.По мнению госавтоинспекторов подобного рода занятия помогут детям принимать правильные решения в различных дорожных ситуациях, будут способствовать сокращению числа нарушений ими Правил дорожного движения.