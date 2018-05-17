Уголовное дело возбуждено американского журналиста Тома Рогана. Следственный комитет России усмотрел в его статье с призывом взорвать Крымский мост признаки публичных призывов к террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено американского журналиста ТомаРогана. Следственный комитет России усмотрел в его статье с призывом взорватьКрымский мост признаки публичных призывов к террористической деятельности.Преступление, совершенное Роганом, описывает статья 205-яУголовного кодекса, пояснили в Следственном комитете. Как сообщили в ведомстве,уже назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза статьиамериканца, опубликованной в интернет-журнале "Washington Examiner".А в отношении редактора издания, допустившего подобную публикацию, проводитсядоследственная проверка.Том Роган в своей статье "Украине нужно взорватьКрымский мост Путина" призывает ни много ни мало бомбить "стройкувека". Он уверен, что самолеты украинских ВВС смогут справиться с этойзадачей, сведя к минимуму число жертв среди передвигающихся по мосту людей:надо всего лишь разрушить элементы конструкции, уверен автор. При этом журналист не исключает, что такой шагспровоцирует ответные меры со стороны России и развяжет полноценную войну, пишет РИА ФАН.Скандальный материал прокомментировали в посольстве России вСША. Там заявили, что свобода слова "не может служить оправданием призывак терактам и убийствам". В свою очередь, исполняющий обязанностипресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал статью "уродливымпроявлением журналистики", а идеи ее автора – безумием. В Кремле уверены,что на подобные публикации должны обратить внимание правоохранительные органыСША.Открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент сам сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по мосту.В Киеве ожидаемо закатили истерику. Президент Украины Петр Порошенко назвал событие "очередным свидетельством пренебрежения международным правом". А в Министерстве инфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. По словам главы ведомства Владимира Омеляна, они составляют около 1,2 миллиарда рублей в год.