Уголовное дело возбуждено американского журналиста Тома
Рогана. Следственный комитет России усмотрел в его статье с призывом взорвать
Крымский мост признаки публичных призывов к террористической деятельности.
Уголовное дело возбуждено американского журналиста Тома
Рогана. Следственный комитет России усмотрел в его статье с призывом взорвать
Крымский мост признаки публичных призывов к террористической деятельности.
Преступление, совершенное Роганом, описывает статья 205-я
Уголовного кодекса, пояснили в Следственном комитете. Как сообщили в ведомстве,
уже назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза статьи
американца, опубликованной в интернет-журнале "Washington Examiner".
А в отношении редактора издания, допустившего подобную публикацию, проводится
доследственная проверка.
Том Роган в своей статье "Украине нужно взорвать
Крымский мост Путина" призывает ни много ни мало бомбить "стройку
века". Он уверен, что самолеты украинских ВВС смогут справиться с этой
задачей, сведя к минимуму число жертв среди передвигающихся по мосту людей:
надо всего лишь разрушить элементы конструкции, уверен автор. При этом журналист не исключает, что такой шаг
спровоцирует ответные меры со стороны России и развяжет полноценную войну, пишет РИА ФАН.
Скандальный материал прокомментировали в посольстве России в
США. Там заявили, что свобода слова "не может служить оправданием призыва
к терактам и убийствам". В свою очередь, исполняющий обязанности
пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков назвал статью "уродливым
проявлением журналистики", а идеи ее автора – безумием. В Кремле уверены,
что на подобные публикации должны обратить внимание правоохранительные органы
США.
Открытие Крымского моста состоялось 15 мая. В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент сам сел за руль КамАЗа и одним из первых проехал по мосту.
В Киеве ожидаемо закатили истерику. Президент Украины Петр Порошенко назвал событие "очередным свидетельством пренебрежения международным правом". А в Министерстве инфраструктуры Незалежной подсчитали убытки от строительства путепровода. По словам главы ведомства Владимира Омеляна, они составляют около 1,2 миллиарда рублей в год.