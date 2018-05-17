Фигура Алеси Кафельниковой вызвала споры в Сети. Красотка
решила похвастаться прелестными округлостями бюста, а поклонники заподозрили вмешательство
пластических хирургов.
Фигура Алеси Кафельниковой вызвала споры в Сети. Красотка
решила похвастаться прелестными округлостями бюста, а поклонники заподозрили вмешательство
пластических хирургов.
Красотка опубликовала в своем Instagram снимок, на котором
изображена сидящей за столом фешенебельного ресторана. Крошечное платье
19-летней модели открывает взору пышную грудь Алеси и худенькие, почти детские
плечи.
Поклонники заметили диссонанс форм и поспешили отметить в
комментариях, что у такой тоненькой барышни не может быть такого большого бюста.
"Грудь сделала?", "Скорее, лифчик с пушапом", "Просто удачно села" , – гадали
пользователи Сети.
Некоторым откровенность Алеси пришлась не по вкусу. "Очередная шваль", "Меня только смущает что
все образы слишком вычурные
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Но вообще если прям нафуфыриьься прям изо
всех сил то любая выглядит роскошно, ну правда", "Как всегда безвкусица",
– не унимались злопыхатели.
Были и те, кто встал на защиту Кафельниковой, ее принялись
засыпать хвалебными комментариями. "Мамочки!какая прелесть❤шуть не ослепла
от такой
красотке🔥🔥❤", "Кафельникова,ты слишком
охренительна😍", "Такая киса 😍 Нежная вся такая❤️", "Такая красивая девушка! Я любуюсь. С этим цветом волос —
Монро отдыхает!", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍просто такая шикарная тут даже
слов не подобрать", – писали почитатели.
Добавим,
что СМИ то и дело приписывают Алесе булимию и анорексию, которые развилась на фоне
страстного желания соответствовать модельным стандартам. Также девушка
сама призналась, что у нее были проблемы с наркотиками. Впервые она попробовала
запрещенные вещества, когда в 15 лет одна жила в Лондоне, куда отправилась
учиться. Собственно, именно от одиночества Алеся и стала употреблять.