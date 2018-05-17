Фигура Алеси Кафельниковой вызвала споры в Сети. Красотка решила похвастаться прелестными округлостями бюста, а поклонники заподозрили вмешательство пластических хирургов.

Фигура Алеси Кафельниковой вызвала споры в Сети. Красоткарешила похвастаться прелестными округлостями бюста, а поклонники заподозрили вмешательствопластических хирургов.Красотка опубликовала в своем Instagram снимок, на которомизображена сидящей за столом фешенебельного ресторана. Крошечное платье19-летней модели открывает взору пышную грудь Алеси и худенькие, почти детскиеплечи.Поклонники заметили диссонанс форм и поспешили отметить вкомментариях, что у такой тоненькой барышни не может быть такого большого бюста."Грудь сделала?", "Скорее, лифчик с пушапом", "Просто удачно села" , – гадалипользователи Сети.Некоторым откровенность Алеси пришлась не по вкусу. "Очередная шваль", "Меня только смущает чтовсе образы слишком вычурные(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Но вообще если прям нафуфыриьься прям изовсех сил то любая выглядит роскошно, ну правда", "Как всегда безвкусица",– не унимались злопыхатели.Были и те, кто встал на защиту Кафельниковой, ее принялисьзасыпать хвалебными комментариями. "Мамочки!какая прелесть❤шуть не ослеплаот такойкрасотке🔥🔥❤", "Кафельникова,ты слишкомохренительна😍", "Такая киса 😍 Нежная вся такая❤️", "Такая красивая девушка! Я любуюсь. С этим цветом волос —Монро отдыхает!", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍просто такая шикарная тут дажеслов не подобрать", – писали почитатели.Добавим,что СМИ то и дело приписывают Алесе булимию и анорексию, которые развилась на фонестрастного желания соответствовать модельным стандартам. Также девушкасама призналась, что у нее были проблемы с наркотиками. Впервые она попробовалазапрещенные вещества, когда в 15 лет одна жила в Лондоне, куда отправиласьучиться. Собственно, именно от одиночества Алеся и стала употреблять.