Родственники участника группы Дятлова намерены ходатайствовать о повторном расследовании гибели туристов на уральском перевале. Окончательное решение примут по итогам новой генетической экспертизы останков Семена Золотарева.

Родственники участника группы Дятлова намереныходатайствовать о повторном расследовании гибели туристов на уральскомперевале. Окончательное решение примут по итогам новой генетической экспертизыостанков Семена Золотарева.Противоречивые данные, полученные в результате генетическойэкспертизы останков человека, захороненного в могиле Семена Золотарева,вынуждают настаивать на новом исследовании. По словам корреспондента "Комсомольскойправды" Натальи Варсеговой, этот ДНК-тест должен быть расширенным и болеедетальным. Так что результатов не стоит ждать раньше, чем через месяц.В то же время, родственникам Золотарева предстоит решить, признаватьли, что останки, захороненные на Ивановском кладбище Екатеринбурга, принадлежатих предку. Если же повторная экспертиза не подтвердит их родство,исследователям предстоит выяснить, кто же находится в могиле Золотарева и гденаходятся останки самого Семена.Внучатая племянница Золотарева Юлия Орехова заявила, чтоэтот вопрос для ее близких важен. Если повторный тест покажет, что захороненныйпод обелиском Семена Золотарева человек не является их родственником, ониготовы написать заявление о возбуждении уголовного дела. Повторногорасследования дела о гибели группы Дятлова уже многие годы добиваютсяисследователи дятловской трагедии, напоминает Ura.ru.Днем ранее в эфире программы "На самом деле" наПервом канале были озвучены результаты генетической экспертизы. По заключениюисследователей, близкое родство по женской линии исключено.В то же время, Наталья Варсегова рассказала, что накладбище, прямо во время эксгумации, судмедэксперт Сергей Никитин применил методфотоналожения. Оказалось, что в 12-ти основных точках череп совпадает сфотографией. Однако фотография была сделана в послевоенное время. А ведь до сихпор неизвестно, тот ли Семен Золотарев вернулся с войны – предполагают, что егоименем назвался другой человек.