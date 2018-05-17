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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-gubernator-vladimirskoj-oblasti-zarabotala-za-god-bolee-3-mln-rublej.html" target="_blank">Губернатор Владимирской области заработала за год более 3 млн рублей</a> - Светлана Орлова заполнила декларацию о доходах