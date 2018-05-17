Светлана Орлова заполнила декларацию о доходахСветлана Орлова
заполнила декларацию о доходах
Губернатор Светлана Орлова
заработала за год 3 млн 291 тысячу рублей. Её ежемесячный доход составляет более 270 тысяч рублей.
Политик представила декларацию о доходах за 2017 года. Её супруг Виктор Орлов заработал 2,5 млн рублей. В собственности главы региона находится машиноместо в 38 квадратных метров.
Также у Светланы Орловой указано в пользовании один гостиничный номер, две квартиры, два земельных участка и дача.