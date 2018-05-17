Телеведущая и актриса Лариса Гузеева шокировала зрителей и гостей телепередачи Давай поженимся! Артистка потрогала прелести одной из невест прямо в эфире.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева шокировала зрителей и гостей телепередачи "Давай поженимся!" Артистка потрогала прелести одной изневест прямо в эфире.Гузеева – женщина боевая, прямолинейна. Она не боитсякритики, поэтому, порой, бывает бестактна. И в очередном выпуске ток-шоу опять явилаа себя не с лучшей стороны.Ларису очень заинтересовала одна из претенденток на сердцежениха, а точнее ведущую привлекли ее эффектные формы. "Ляля! Просто убила!Все… комплексы. Такая красота достанется одному мужчине. Все свое. Я прямовижу", – иронично произнесла Гузеева.Барышня приняла слова ведущей близко к сердцу и приняласьдоказывать присутствующим натуральность своих форм. "Да, у меня все свое. Вседело в капусте. Нужно ее есть в больших количествах. Я не сторонникэстетической медицины. Прошу тех, кто планирует это делать, подумать еще раз.Это плохо", – неуверенно пролепетала Лилия.Телеведущая усомнилась в словах героини и попросила ощупатьгрудь. "Я только положу руку по-матерински", – предупредила Лариса. Невестатак растерялась, что ничего не смогла возразить, уже протягивающей рукиГузеевой. Лариса подтвердила, что у девушки действительно натуральная грудь —только левая почему-то холодная.Осмотром бюста дело не ограничилось: "История Ляли-хромоножки,которая любила. да замуж не вышла", – продолжала издеваться Лариса. Девушкапоспешила оправдаться и сообщила, что упала на катке. Но Ларису было неостановить, она предположила, что это могло произойти из-за груди, перетянувшейвниз. Героиня не выдержала издевательств и заплакала.Добавим, что решение на глазах у всей страны потрогать бюстбарышни, сразу после скандала в Сети, кажется не лучшей идеей. Ведь совсемнедавно из-за излишней откровенности и прямолинейности интернет-пользователи намекали на ее непотребные отношения с дочерью.Напомним, что Гузеева поделилась с фанатами в Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуемс дочерью. "С Днем Матери!" – подписала кадр она. Некоторыепользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. Лариса не стала терпетьобвинения и жестко выругалась в адрес досужих пользователей Сети.