Телеведущая и актриса Лариса Гузеева шокировала зрителей и гостей телепередачи Давай поженимся! Артистка потрогала прелести одной из
невест прямо в эфире.
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева шокировала зрителей и гостей телепередачи "Давай поженимся!" Артистка потрогала прелести одной из
невест прямо в эфире.
Гузеева – женщина боевая, прямолинейна. Она не боится
критики, поэтому, порой, бывает бестактна. И в очередном выпуске ток-шоу опять явилаа себя не с лучшей стороны.
Ларису очень заинтересовала одна из претенденток на сердце
жениха, а точнее ведущую привлекли ее эффектные формы. "Ляля! Просто убила!
Все… комплексы. Такая красота достанется одному мужчине. Все свое. Я прямо
вижу", – иронично произнесла Гузеева.
Барышня приняла слова ведущей близко к сердцу и принялась
доказывать присутствующим натуральность своих форм. "Да, у меня все свое. Все
дело в капусте. Нужно ее есть в больших количествах. Я не сторонник
эстетической медицины. Прошу тех, кто планирует это делать, подумать еще раз.
Это плохо", – неуверенно пролепетала Лилия.
Телеведущая усомнилась в словах героини и попросила ощупать
грудь. "Я только положу руку по-матерински", – предупредила Лариса. Невеста
так растерялась, что ничего не смогла возразить, уже протягивающей руки
Гузеевой. Лариса подтвердила, что у девушки действительно натуральная грудь —
только левая почему-то холодная.
Осмотром бюста дело не ограничилось: "История Ляли-хромоножки,
которая любила. да замуж не вышла", – продолжала издеваться Лариса. Девушка
поспешила оправдаться и сообщила, что упала на катке. Но Ларису было не
остановить, она предположила, что это могло произойти из-за груди, перетянувшей
вниз. Героиня не выдержала издевательств и заплакала.
Добавим, что решение на глазах у всей страны потрогать бюст
барышни, сразу после скандала в Сети, кажется не лучшей идеей. Ведь совсем
недавно из-за излишней откровенности и прямолинейности интернет-пользователи намекали на ее непотребные отношения с дочерью.
Напомним, что Гузеева поделилась с фанатами в Instagram необычным снимком. Ее запечатлели за нежным поцелуем
с дочерью. "С Днем Матери!" – подписала кадр она. Некоторые
пользователи усмотрели в публикации интимный подтекст. Лариса не стала терпеть
обвинения и жестко выругалась в адрес досужих пользователей Сети.