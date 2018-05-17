Сын Ирины Цывиной считает, что его мать надо спасать от алкоголизма. Молодого сожителя матери Евгений Благонравов считает альфонсом и нечистым на руку. Сама же Ирина, появившись в эфире программы Андрея Малахова на России 1, шокировала зрителей своим видом.

Сын Ирины Цывиной считает, что его мать надо спасать оталкоголизма. Молодого сожителя матери Евгений Благонравов считает альфонсом инечистым на руку. Сама же Ирина, появившись в эфире программы Андрея Малахована "России 1", шокировала зрителей своим видом.Несколько месяцев назад вся страна узнала о новом романе ИриныЦывиной. Новая любовь 54-летней известной актрисы – актер фильма "Легенда№17" Денис Сердюков, который младше ее на 20 лет.Совсем недавно Ирина и ее избранник Денис заявляли, чтосчастливы вместе и хотят общего ребенка. Однако их отношения резко изменились.Денис ушел от Ирины, а актриса нашла утешение в алкоголе.В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показаливидео, снятое очевидцами. На нем видно, как молодой любовник Ирины Цывиной вылезаетиз окна ее квартиры и спускается по трубам с третьего этажа. Продемонстрировалии отрывок из другого ролика, снятого продюсером программы. После ухода Дениса Иринаякобы ушла в запой, упала в своей квартире, сломала ребра, получила сотрясениемозга.Сама Ирина появилась в программе, связавшись со студией повидеосвязи. Ее внешний вид буквально ошарашил всех присутствующих. Цывинаутверждает, что ее сглазили. "Я увидела на даче огромную плесень настенах. В квартире находила какие-то предметы сглаза. Это порча. Я открыла накухне коробку со спичками и там увидела пучок волос", – рассказала Ирина.В историю со сглазом в студии не поверили. Все решили, чтоДенис сбежал от нее, потому что она выпивает. Эксперты сошлись во мнении, чтоактриса страдает от алкоголизма – от этого ужасный внешний вид и перемены в еехарактере.Высказался и сын актрисы Евгений Благонравов, срочноприехавший на программу из-за границы. Он тоже считает, что Цывину надо срочноспасать. "Я хочу, чтобы мама выздоровела. Чтобы ее вылечили, вытащили изэтого состояния. Тут уже надо нам всем вместе собраться и помочь", -сказал Евгений. В итоге и сама Ирина признала, что ей нужно пройтиреабилитацию.