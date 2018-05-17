Сын Ирины Цывиной считает, что его мать надо спасать от
алкоголизма. Молодого сожителя матери Евгений Благонравов считает альфонсом и
нечистым на руку. Сама же Ирина, появившись в эфире программы Андрея Малахова
на России 1, шокировала зрителей своим видом.
Сын Ирины Цывиной считает, что его мать надо спасать от
алкоголизма. Молодого сожителя матери Евгений Благонравов считает альфонсом и
нечистым на руку. Сама же Ирина, появившись в эфире программы Андрея Малахова
на "России 1", шокировала зрителей своим видом.
Несколько месяцев назад вся страна узнала о новом романе Ирины
Цывиной. Новая любовь 54-летней известной актрисы – актер фильма "Легенда
№17" Денис Сердюков, который младше ее на 20 лет.
Совсем недавно Ирина и ее избранник Денис заявляли, что
счастливы вместе и хотят общего ребенка. Однако их отношения резко изменились.
Денис ушел от Ирины, а актриса нашла утешение в алкоголе.
В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" показали
видео, снятое очевидцами. На нем видно, как молодой любовник Ирины Цывиной вылезает
из окна ее квартиры и спускается по трубам с третьего этажа. Продемонстрировали
и отрывок из другого ролика, снятого продюсером программы. После ухода Дениса Ирина
якобы ушла в запой, упала в своей квартире, сломала ребра, получила сотрясение
мозга.
Сама Ирина появилась в программе, связавшись со студией по
видеосвязи. Ее внешний вид буквально ошарашил всех присутствующих. Цывина
утверждает, что ее сглазили. "Я увидела на даче огромную плесень на
стенах. В квартире находила какие-то предметы сглаза. Это порча. Я открыла на
кухне коробку со спичками и там увидела пучок волос", – рассказала Ирина.
В историю со сглазом в студии не поверили. Все решили, что
Денис сбежал от нее, потому что она выпивает. Эксперты сошлись во мнении, что
актриса страдает от алкоголизма – от этого ужасный внешний вид и перемены в ее
характере.
Высказался и сын актрисы Евгений Благонравов, срочно
приехавший на программу из-за границы. Он тоже считает, что Цывину надо срочно
спасать. "Я хочу, чтобы мама выздоровела. Чтобы ее вылечили, вытащили из
этого состояния. Тут уже надо нам всем вместе собраться и помочь", -
сказал Евгений. В итоге и сама Ирина признала, что ей нужно пройти
реабилитацию.