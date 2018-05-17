Количество мужчин, пользующихся услугами косметологов и пластических хирургов, неуклонно растет. Это привело к появлению нового тренда. Теперь в зарубежные центры эстетической хирургии все чаще обращаются семейные пары, которые утверждают, что совместная пластика – это хороший способ укрепить брак и освежить отношения.

Количество мужчин,пользующихся услугами косметологов и пластических хирургов, неуклонно растет.Это привело к появлению нового тренда. Теперь в зарубежные центры эстетическойхирургии все чаще обращаются семейные пары, которые утверждают, что совместнаяпластика – это хороший способ укрепить брак и освежить отношения.Одна из таких пар –американцы Хитер и Дэвид Робертсоны. Супруги вместе уже 18 лет. За долгийпериод совместной жизни они неизбежно стали замечать друг в друге возрастныеизменения. Дэвид, например, за это время поправился на 25 килограммов иотрастил второй подбородок. Фигура Хитер тоже сильно изменилась после того, какона родила четверых детей. Женщина решила исправить ситуацию и предложила мужусделать совместную пластику. Дэвид согласился, и даже первый пошел на операцию.Он сделал коррекцию подбородка и абдоминопластику, то есть, убрал живот. Вследза мужем к хирургу обратилась Хитер, которая попросила провести ей липосакцию.Все операции прошли успешно, и теперь супруги уверены, что в их жизни начнетсяновый период.Но это в США, которыеуже несколько лет занимают позицию мировых лидеров по количеству пластическихопераций. В России же семейные походы в клиники эстетической медицины пока нестали распространенным явлением. По словам пластического хирурга АндреяКовынцева, эта тенденция только набирает популярность в нашей стране. "Случаи,когда ко мне обращаются семейные пары, довольно редкие и повседневной практикойих не назовешь, но подобные ситуации стали происходить гораздо чаще. Какправило, сначала к хирургам приходят женщины, а уже потом они приводят своихмужей. В этом нет ничего предосудительного, всегда неплохо поддержать другдруга в стремлении хорошо выглядеть", – говорит врач.Обычно, на такой шагидут уже зрелые супружеские пары. Как отмечает Ковынцев, на совместныеоперации решаются люди, которые много лет прожили в браке. "Разумеется, этосерьезный поступок, требующий взвешенного и осознанного подхода. Исходя изэтого, формируется и запрос таких клиентов. Чаще всего, супруги хотят убратьвозрастные изменения, чтобы выглядеть красиво и молодо. Поэтому самыераспространенные совместные процедуры для семейных пар – это липосакция,абдоминопластика и всевозможные подтяжки лица" – рассказывает хирург.Подобный опыт несетбольшое количество плюсов для укрепления отношений, считают психологи. Помнению клинического психолога Люции Сулеймановой, любые совместные занятияобъединяют партнеров. "Это и моральная поддержка близкого человека, и взаимнаямотивация во время восстановления после процедуры. Так же, одновременные визитыв клиники пластической хирургии повышают вероятность перехода на новый уровеньотношений, – отмечает психолог. – У пары возникает удовлетворение от воплощениясовместного проекта, повышается взаимное доверие и привязанность друг к другу".Однако в таких парныхпроцедурах есть скрытые подводные камни. Например, для излишне эмоциональныхпар совместный поход к хирургу может оказаться большим стрессом, считает ЛюцияСулейманова. По ее словам, нужно учитывать, что любая операция – это определенный риск дляздоровья. Как правило, за себя переживаешь значительно меньше, чем за близкогочеловека. Для одного из партнеров нервное перенапряжение может оказатьсяслишком сильным. Бывают и обратные ситуации, когда страх за себя проецируетсяна вторую половину. Мы начинаем демотивировать супруга, всячески отговаривать,заражать своей тревогой. Это может повлечь за собой ухудшение семейныхотношений, если они и раньше были довольно сложными.Поэтому считатьподобный способ единственно верным для укрепления брака все же не стоит. По словам психологов, нужно сначаларазобраться с причинами семейного конфликта, если он назрел, каждому партнерурешить свои внутренние проблемы и избавиться от кризиса. Только после этогоможно браться за совместные проекты. Не стоит сбрасывать со счетов последствияоперации. Результаты процедуры тоже могут навредить отношениям, и дажеразрушить брак. "Как правило, супруги, готовые вместе лечь под нож хирурга –это люди адреналинового типа, которые хотят всего, и сразу, – говорит ЛюцияСулейманова. – Но нужно понимать, что последствия пластики необратимо отразятсяна внешности, которая не всегда может оправдать ожидания партнеров. Есть риск,что одному из супругов не понравится новый внешний вид его половинки. Какследствие, брак может оказаться под ударом".Готовясь к совместнойпластике, нужно как следует взвесить все "за" и "против", чтобы не вышло, что кпластическому хирургу пришла семья, а вышли от него чужие друг другу люди.