Удаление Кирилла Капризова в овертайме сыграло роковую роль для сборной России в матче 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею. Красная машина возвращается из Копенгагена домой.

Удаление Кирилла Капризова в овертайме сыграло роковую роль для сборной России в матче 1/4 финала Чемпионата мира по хоккею. "Красная машина" возвращается из Копенгагена домой.Первый период четвертьфинального матча Чемпионата мира по хоккею заставил понервничать российских болельщиков. Сборная России, вроде бы, достойно противостояла команде Канады – но счет уже на пятой минуте был 1:0, увы, не в нашу пользу. Забил шайбу в ворота Шестеркина Колтон Парэйко. Свою роль сыграло удаление в составе "Красной машины".Во втором периоде россияне отыгрались – уже со счета 0:2. Сначала пропустили бросокРайана Ньюджент-Хопкинса.Обе шайбы в ворота сборной России были заброшены после того, как был удален Сергей Андронов.Россияне ответили голами Ильи Михеева и Александра Барабанова.Третий период заставил слабых сердцем фанатов хвататься за пузырьки с валидолом и валерьянкой. Канадцы забивали, россияне отыгрывались.На голы соперника, не задерживаясь, ответили Андронов и Анисимов.4:4 – и овертайм. Напряжение достигло предела. В середине ОТ – удаление Кирилла Капризова, россияне остались втроем. Спустя полторы минуты игры в большинстве канадцы поставили победную точку в игре. "Красная машина" уезжает из Копенгагена домой. Тем не менее, эксперты отметили, что наши боролись с канадцами на равных, матч называют фееричным.Напомним, ранее легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов высказывал уверенность, что Россия в четвертьфинале победит. По его мнению, российским хоккеистам должна помочь дисциплина и игра обороны. Кроме того, результат во многом зависит от вратаря, и нужно надеяться, что именно российский хоккеист окажется удачливее канадского, заключил Фетисов.