Во вторники, 29 мая, государственный ансамбль танца Казаки России выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в рамках абонемента Душа России. Зрителей ждет динамичная концертная программа с неистовыми битвами на саблях, с бутафорскими пушками и трюками.

Во вторники, 29 мая, государственный ансамбль танца "Казаки России" выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в рамках абонемента "Душа России". Зрителей ждет динамичная концертная программа с неистовыми битвами на саблях, с бутафорскими пушками и трюками.Государственный ансамбль танца "Казаки России" – один из ведущих профессиональных танцевальных коллективов России. Нередко его называют "большим казачьим балетом" за высочайшее мастерство артистов и масштабность программ, включающих песенные и танцевальные образцы фольклора многочисленных "казачьих" регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока.Сегодня ансамбль известен во всем мире: концертный сезон в лондонском театре "Пикок", турне по 28 городам Великобритании, гастроли в Канаде, Испании, Португалии, Греции, Сербии, Хорватии, Сирии – с "энциклопедией казачьей жизни" за 20 с лишним лет существования коллектива познакомились в самых разных уголках земного шара."Казаки России" стали гвоздем программы и лидером рейтингов фестиваля Military Tattoo (Эдинбург, 2001). "Забудьте "Риверданс". Эта группа достойна считаться лучшей в мире", – писала шотландская пресса (The Scotsman).В Москве "Казаки России" – гости нечастые. Свое новое шоу о сражениях и славе, любви и предательстве ансамбль представит в рамках абонемента "Душа России".Начало концерта – в 19:00, 29 мая, Светлановский зал ММДМ.