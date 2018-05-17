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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-kompaniya-bmw-nameknula-kak-budet-vyglyadet-budushhij-bespilotnik-marki.html" target="_blank">Компания BMW намекнула, как будет выглядеть будущий беспилотник марки</a> - Баварский автопроизводитель намерен в 2021 году выпустить флагманскую модель на электротяге, которая обещает вобрать в себя все самые современные разработки, имеющиеся в наличии у компании. Анонсом будущей новинки послужит прототип Vision Vehicle, который будет представлен в этом году.