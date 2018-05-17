Популярная телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках очередного выпуска передачи Звезды сошлись на НТВ в свободном бежевом платье. У ее поклонников не осталось сомнений, что знаменитость скоро во второй раз станет мамой.

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках очередного выпуска передачи "Звезды сошлись" на НТВ в свободном бежевом платье. У ее поклонников не осталось сомнений, что знаменитость скоро во второй раз станет мамой.Если раньше звезда всегда предпочитала облегающие наряды, подчеркивающие ее прекрасную фигуру, то на этот раз она предпочла несвойственное своему обычному гардеробу платье. Оно очень напоминает одежду для беременных.Обувь Лера выбрала удобную, без высокого каблука, чтобы было комфортно ходить. Наряд произвел настоящий фурор: теперь поклонники уверены, что она находится в "интересном" положении. К тому же, Кудрявцева буквально светилась от счастья и много улыбалась, передаетОднако сама Лера предпочитает о беременности пока молчать несмотря на то, что это ранее подтвердила Дана Борисова. В свою очередь и супруг 46-летней Кудрявцевой, 30-летний хоккеист Игорь Макаров опубликовал в соцсети фото, где телеведущая запечатлена в белом платье, в котором отчетливо видны ее заметно округлившиеся формы, сообщает сайтПримечательно, что Лера одновременно станет и мамой, и бабушкой. Дело в том, что старший сын Кудрявцевой, 28-летний Жан со дня на день подарит ей внука.Ранее телеведущая признавалась, что хочет родить молодому мужу наследника. "Я думаю, что в моем случае я себе уже заработала имя. И поэтому уйти на год в декрет я вполне могу. Буду сидеть дома, заниматься детками. А потом просто приведу себя в форму и вернусь к работе. Ребенка очень хочется. Дай бог, и двух. Посмотрим. Как пойдет. Девочку хочу", – говорила Лера.