В Риме продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 3,22 миллиона долларов. Российская теннисистка Мария Шарапова смогла выйти в четвертьфинал соревнований.

В Риме продолжается престижный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого составляет 3,22 миллиона долларов. Российская теннисистка Мария Шарапова смогла выйти в четвертьфинал соревнований.В матче третьего круга россиянка обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Шараповой. В четвертьфинале 31-летняя россиянка сыграет с латвийкой Еленой Остапенко, посеянной на соревнованиях в Риме под пятым номером.