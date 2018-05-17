Министерство финансов России не направляло в правительство предложения о повышении пенсионного возраста и пока лишь рассматривает различные предложения по изменению пенсионной системы.

Министерство финансов России не направляло в правительство предложения о повышении пенсионного возраста и пока лишь рассматривает различные предложения по изменению пенсионной системы.Как передает ТАСС, об этом рассказали в ведомстве, подчеркнув, что ведется работа по обеспечению более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2018 года.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Минфин и Минтруд предложили свои варианты повышения пенсионного возраста. В первом случае, женщины должны выходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65, во втором – 60 и 65 соответственно.О необходимости повышения пенсионного возраста в РФ заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по словам которого правительство готовит свои предложения по этому вопросу и внесет их на рассмотрение Госдумы. В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.Согласно соцопросам, только 6% россиян согласны с повышением пенсионного возраста. При этом за снижение пенсионного возраста выступают 35% опрошенных, 53% считают существующую планку оптимальной.