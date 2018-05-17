Александр и Милана Кержаковы затаились после скандала в Сети. Оказалось, что футболист и его супруга уже год не живут вместе.

Александр и Милана Кержаковы затаились после скандала в Сети. Оказалось, что футболист и его супруга уже год не живут вместе.Об этом рассказала экс-возлюбленная спортсмена ЕкатеринаСафронова. Также она заявила, что возможно спортсмен бил жену. "Все тайное становится явным. Увидите, еще многоевскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я многознаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел отэтого мужчины", – поведала девушка.Кержаковы никак не прокомментировали слова Екатерины. Вотуже несколько дней Александр и Милана хранят молчание. В их социальных сетяхнет ни единого поста. Видимо, супруги решили не подливать масла в огонь, который,к слову, разгорелся из-за необдуманного комментария в микроблоге Миланы.Отвечая на вопрос подписчицы Кержакова нелицеприятновысказалась об Александре. "Это абсолютно падший, не достойный уважениячеловек, увы", – написала она о своем муже. Многие расценили эти слова какпубличное заявление о скором разводе.Это неосмотрительное высказывание тут же подхватили СМИ,новость о расставании Кержакова с женой тут же облетела всю страну. Вероятно,Милана пожалела, о том, что вынесла сор из избы и решила больше невысовываться.Напомним, Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима Тюльпановаотказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года.До Миланы Кержаков состоял в незарегистрированных отношенияхс Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 годуКержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении ее права в воспитанииих общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил Екатерину родительских прав.