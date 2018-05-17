Александр и Милана Кержаковы затаились после скандала в Сети. Оказалось, что футболист и его супруга уже год не живут вместе.
Александр и Милана Кержаковы затаились после скандала в Сети. Оказалось, что футболист и его супруга уже год не живут вместе.
Об этом рассказала экс-возлюбленная спортсмена Екатерина
Сафронова. Также она заявила, что возможно спортсмен бил жену. "Все тайное становится явным. Увидите, еще многое
вскроется. Просто сейчас я не хочу весь их негатив обрушить на себя. Я много
знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно – вовремя меня Бог отвел от
этого мужчины", – поведала девушка.
Кержаковы никак не прокомментировали слова Екатерины. Вот
уже несколько дней Александр и Милана хранят молчание. В их социальных сетях
нет ни единого поста. Видимо, супруги решили не подливать масла в огонь, который,
к слову, разгорелся из-за необдуманного комментария в микроблоге Миланы.
Отвечая на вопрос подписчицы Кержакова нелицеприятно
высказалась об Александре. "Это абсолютно падший, не достойный уважения
человек, увы", – написала она о своем муже. Многие расценили эти слова как
публичное заявление о скором разводе.
Это неосмотрительное высказывание тут же подхватили СМИ,
новость о расставании Кержакова с женой тут же облетела всю страну. Вероятно,
Милана пожалела, о том, что вынесла сор из избы и решила больше не
высовываться.
Напомним, Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в
2015 году. Дочь сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима Тюльпанова
отказалась от своей фамилии. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года.
До Миланы Кержаков состоял в незарегистрированных отношениях
с Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году
Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении ее права в воспитании
их общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил Екатерину родительских прав.