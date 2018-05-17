Посольство России в США назвали призыв американского журналиста нанести авиаудар по Крымскому мосту провокацией к терроризму. По мнению чиновников, за этим стоит часть вашингтонского истеблишмента.

Посольство России в США назвали призыв американского журналиста нанести авиаудар по Крымскому мосту провокацией к терроризму. По мнению чиновников, за этим стоит "часть вашингтонского истеблишмента".Дипломаты рассматривают опубликованный материал как отражение истинных намерений Вашингтона. Они считают, что такой жест продолжает линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией, пишет .В посольстве добавили, что "подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики". Российские чиновники потребовали от американского издания Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику, пишет .Материал дополняется.