Страшный инцидент произошел на юге столицы в ночь на 17 мая. 25-летний молодой человек набросился на 70-летнюю женщину, проходившую мимо него.

Страшный инцидент произошел на юге столицы в ночь на 17 мая. 25-летний молодой человек набросилсяна 70-летнюю женщину, проходившую мимо него.Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовноедело о покушении на убийство против злоумышленника, передает Подозреваемого уже удалосьзадержать. Полицейские выясняют его мотивы.На кадрахвидно, как пожилая женщина пыталась закрыть лицо своим пакетом. Однакопреступник продолжал зверски избивать ее ногами. Затем он отобрал у нее пакет,высыпал оттуда все вещи. Среди них он нашел напильник, сообщает РЕН ТВ. Импреступник нанес женщине несколько ударов в лицо и скрылся. Пострадавшаябыла госпитализирована в тяжелом состоянии —она находится в реанимации.