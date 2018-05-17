Страшный инцидент произошел на юге столицы в ночь на 17 мая. 25-летний молодой человек набросился
на 70-летнюю женщину, проходившую мимо него.
Страшный инцидент произошел на юге столицы в ночь на 17 мая. 25-летний молодой человек набросился
на 70-летнюю женщину, проходившую мимо него.
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное
дело о покушении на убийство против злоумышленника, передает Подозреваемого уже удалось
задержать. Полицейские выясняют его мотивы.
На кадрах
видно, как пожилая женщина пыталась закрыть лицо своим пакетом. Однако
преступник продолжал зверски избивать ее ногами. Затем он отобрал у нее пакет,
высыпал оттуда все вещи. Среди них он нашел напильник, сообщает РЕН ТВ. Им
преступник нанес женщине несколько ударов в лицо и скрылся. Пострадавшая
была госпитализирована в тяжелом состоянии —она находится в реанимации.