В США произошел первый случай гибели человека от электронной сигареты. Мужчина погиб в результате взрыва вейпа у него в руках.

В США произошел первый случай гибели человека от электронной сигареты. Мужчина погиб в результате взрыва вейпа у него в руках."На 95% безопаснее, чем табачный дым",– под таким слоганом еще совсем недавно весь мир переживал бум электронных сигарет. Теперь же данное утверждение можно смело списывать со счетов.Медики в США засвидетельствовали первую в истории смерть от вейпа. Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг во Флориде, передает The Washington Post.Данные вскрытия показали, что смерть курильщика наступила в результате взрыва. Эксперты установили, что электронная сигарета разорвалась на куски, которые вонзились мужчине в голову. Также вейпер получил ожоги 80% кожи на теле.Отчет американской пожарной службы гласит, что с 2009 года было зафиксировано почти 200 взрывов электронных сигарет, в результате которых пострадали 133 человека. У 38 из них ранения были значительными.В исследовании говорится, что взрывы происходили неожиданно и сопровождались громким шумом, вспышкой и пламенем. Причиной большинства таких происшествий могло стать использование литий-ионных батареек.Ранее сообщалось, что в правительстве России согласовали поправки о регулировании оборота никотиносодержащих продуктов. Законопроект приравнивает вейпы и кальяны к обычным сигаретам и запрещает их использование в общественных местах.