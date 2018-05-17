Ученые из Национального института детского здоровья и развития человека (США) обнаружили связь между депрессией у сильного пола и бесплодием. Они доказали, что это расстройство психики и использование антидепрессантов уменьшают вероятность женщины забеременеть.

Ученые из Национального института детского здоровья и развитиячеловека (США) обнаружилисвязь между депрессией у сильного пола и бесплодием. Они доказали, что эторасстройство психики и использованиеантидепрессантов уменьшают вероятность женщины забеременеть.исследовании приняли участие 1650 женщин и 1608 мужчин. Часть из них употреблялиантидепрессанты, другие – нет.Выяснилось,что пары, в которых мужчины страдали от депрессии, были на 60% меньшепредрасположены к зачатию ребенка. А женщины,использующие антидепрессанты, больше подвержены к бесплодию, сообщает телеканалПо статистике,в России 5% населения страдает от бесплодия. В мире наблюдается около 48,5миллиона бесплодных пар.Ранеероссийские ученые установили, что избыточный вес – одна из главных причин развитиябесплодия у мужчин. При этом наблюденияпоказали, что лишние килограммы не влияют на тех мужчин, кто регулярнонагружает себя физически. Другие факторы, влияющие на репродуктивную функцию, –алкоголь и половые инфекции.Как писали Dni.Ru, в 2016 году немецкие ученые совершили настоящий прорыв влечении мужского бесплодия. Специалистам удалось изобрести двигатель, которыйпомогает сперматозоидам плавать быстрее, достигая своей цели. Осталось только придумать способ, какоснастить микродвигателями сперматозоиды в живом мужском организме, а не в пробирке.