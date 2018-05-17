Ученые из Национального института детского здоровья и развития
человека (США) обнаружили
связь между депрессией у сильного пола и бесплодием. Они доказали, что это
расстройство психики и использование
антидепрессантов уменьшают вероятность женщины забеременеть.
Ученые из Национального института детского здоровья и развития
человека (США) обнаружили
связь между депрессией у сильного пола и бесплодием. Они доказали, что это
расстройство психики и использование
антидепрессантов уменьшают вероятность женщины забеременеть.
В
исследовании приняли участие 1650 женщин и 1608 мужчин. Часть из них употребляли
антидепрессанты, другие – нет.
Выяснилось,
что пары, в которых мужчины страдали от депрессии, были на 60% меньше
предрасположены к зачатию ребенка. А женщины,
использующие антидепрессанты, больше подвержены к бесплодию, сообщает телеканал
По статистике,
в России 5% населения страдает от бесплодия. В мире наблюдается около 48,5
миллиона бесплодных пар.
Ранее
российские ученые установили, что избыточный вес – одна из главных причин развития
бесплодия у мужчин. При этом наблюдения
показали, что лишние килограммы не влияют на тех мужчин, кто регулярно
нагружает себя физически. Другие факторы, влияющие на репродуктивную функцию, –
алкоголь и половые инфекции.
Как писали Dni.Ru, в 2016 году немецкие ученые совершили настоящий прорыв в
лечении мужского бесплодия. Специалистам удалось изобрести двигатель, который
помогает сперматозоидам плавать быстрее, достигая своей цели. Осталось только придумать способ, как
оснастить микродвигателями сперматозоиды в живом мужском организме, а не в пробирке.