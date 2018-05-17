Саманта Грант, сводная сестра Меган, госпитализирована после ДТП. А отец невесты принца Томас Маркл перенес операцию на сердце.

Саманта Грант, сводная сестра Меган, госпитализированапосле ДТП. А отец невесты принца Томас Маркл перенес операцию на сердце.Автокатастрофапроизошла во Флориде на платной автомагистрали. ЧП произошло из-за того, что папарацципытался поближе сфотографировать Саманту и ее бойфренда Марка.Мужчинапопытался увернуться, в результате врезавшись в бетонное заграждение. РодственницаМеган ударилась о лобовое стекло. Спутник отвез ее в госпиталь, передает Telegraph.co.По словам Марка, назойливый папарацци скрылся с местапроисшествия. Известно, что Саманта повредилаколено и, возможно, сломала лодыжку из-за фотографа.Ещеодно несчастье случилось с отцом невесты принца Гарри. Мужчина попал в больницуиз-за проблем с сердце. К счастью, Томас Маркл успешно перенес операцию, сообщаетпортал TMZ. Медики имплантировали стенты в его кровеносные сосуды.настоящий момент мужчина все еще находится в госпитале. Именно из-захирургического вмешательства отец избранницы принца Гарри не сможетпосетить их свадьбу.Такое впечатления, что семью Меган просто преследуютнесчастья перед свадьбой. К слову, неловкая ситуация произошла недавно и с нейсамой: всплыли ее слишком откровенные фото, которые обсуждал весь мир. Безусловно,это минус репутации будущей матери наследников монаршей семьи. Из-за помолвки с королевским отпрыском семья, друзья исама невеста принца Гарри круглосуточно находятся под пристальным вниманием СМИ.Как писали Dni.Ru, свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне СвятогоГеоргия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ееподружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла, сводную сестру Саманту Грант,племянника Тайлера Дули и его мать Трейси актриса не позвала.