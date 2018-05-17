Саманта Грант, сводная сестра Меган, госпитализирована
после ДТП. А отец невесты принца Томас Маркл перенес операцию на сердце.
Саманта Грант, сводная сестра Меган, госпитализирована
после ДТП. А отец невесты принца Томас Маркл перенес операцию на сердце.
Автокатастрофа
произошла во Флориде на платной автомагистрали. ЧП произошло из-за того, что папарацци
пытался поближе сфотографировать Саманту и ее бойфренда Марка.
Мужчина
попытался увернуться, в результате врезавшись в бетонное заграждение. Родственница
Меган ударилась о лобовое стекло. Спутник отвез ее в госпиталь, передает Telegraph.co.
По словам Марка, назойливый папарацци скрылся с места
происшествия. Известно, что Саманта повредила
колено и, возможно, сломала лодыжку из-за фотографа.
Еще
одно несчастье случилось с отцом невесты принца Гарри. Мужчина попал в больницу
из-за проблем с сердце. К счастью, Томас Маркл успешно перенес операцию, сообщает
портал TMZ. Медики имплантировали стенты в его кровеносные сосуды.
В
настоящий момент мужчина все еще находится в госпитале. Именно из-за
хирургического вмешательства отец избранницы принца Гарри не сможет
посетить их свадьбу.
Такое впечатления, что семью Меган просто преследуют
несчастья перед свадьбой. К слову, неловкая ситуация произошла недавно и с ней
самой: всплыли ее слишком откровенные фото, которые обсуждал весь мир. Безусловно,
это минус репутации будущей матери наследников монаршей семьи. Из-за помолвки с королевским отпрыском семья, друзья и
сама невеста принца Гарри круглосуточно находятся под пристальным вниманием СМИ.
Как писали Dni.Ru, свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого
Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на празднике будут только ее
подружки и мать. Отца, брата Томаса Маркла, сводную сестру Саманту Грант,
племянника Тайлера Дули и его мать Трейси актриса не позвала.