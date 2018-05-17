Злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля не закрыл дверь салона, когда ремонтировал колесо, и похитил оттуда сумку с личными вещами и денежными средствами...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали жителя столицы по подозрению в краже личных вещей и крупной суммы денег из машины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В службу «102» поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, он припарковал свою автомашину марки «Вольво» возле одного из домов по Новогиреевской улице. Мужчина заметил, что у машины спущено колесо, и решил самостоятельно его отремонтировать, не закрыв при этом двери иномарки. Позже, подойдя к заднему пассажирскому сиденью, он обнаружил, что из салона пропали ноутбук и сумка, в которой находились личные вещи и денежные средства в размере 1 млн 300 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на 6-й Кожуховской улице. Им оказался 45-летний житель столицы.Установлено, что похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73