Британские ученые выявили любопытную связь между уровнем дохода и развитием заболеваний нервной системы. Эксперты пришли к выводу, что у малоимущих людей очень высок риск развития слабоумия в старости.

Британские ученые выявили любопытную связь между уровнем дохода и развитием заболеваний нервной системы. Эксперты пришли к выводу, что у малоимущих людей очень высок риск развития слабоумия в старости.Специалисты из Университетского колледжа Лондона проанализировали результаты масштабного исследования, в котором принимали участие более шести тысяч человек. При проведении эксперимента фиксировали данные добровольцев, родившихся с 1902 по 1943 годы, передает MedicalXpress.Благодаря полученной ранее информации, ученые установили возможные социально-экономические факторы, которые влияют на развитие слабоумия. Такое нейродегенеративное заболевание начинает проявляется в пожилом возрасте.Ученые обнаружили, что риск развития деменции у малоимущих на 50% выше, чем у более состоятельных людей. Результаты исследования демонстрируют, что социально-экономические факторы играют особую роль в проявлении заболеваний, считает автор эксперимента.Медики пояснили, что наличие денег позволяет людям вести более активную социальную жизнь. Это, в свою очередь, сохраняет их когнитивные функции.Ранее специалисты Школы медицины Бостонского университета рассказали об опасности, которую может таить в себе чрезмерное похудение. Они выяснили, чтонедостаточная масса телаявляется одним из факторов, ведущих к развитию слабоумия.