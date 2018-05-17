Местные жители уверены, что это был поджог

Местные жители уверены, что это был поджогВо дворе нового дома во Владимире сгорели две иномарки.Пожар начался около трех часов ночи. Машины стояли возле дома №62 на улице Пугачева. Местные жители увидели дым и вышли во двор. К счастью, они успели отогнать свои автомобили, которые стояли по соседству. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. За четыре минуты они потушили пожар.Жильцы увтерждают, что причина возгорания - поджог. В камеры наблюдения попали два молодых человека, которые стояли возле автомобилей. По данному факту проводится проверка.