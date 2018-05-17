Более сотни видов рыбы и морепродуктов из 10 российских регионов: богатый выбор ждет посетителей фестиваля Рыбная неделя, который сегодня открылся в Москве. Гостей готовится встречать и обновленный Велозаводский рынок, где работает уникальный рыбный кластер.

Более сотни видов рыбы и морепродуктов из 10 российских регионов: богатый выбор ждет посетителей фестиваля "Рыбная неделя", который сегодня открылся в Москве. Гостей готовится встречать и обновленный Велозаводский рынок, где работает уникальный рыбный кластер.Все та же неповторимая атмосфера шумного базара, но теперь с чистыми прилавками, свежайшими продуктами и продавцами в новенькой униформе. Здесь все оставалось неизменным четверть века — антисанитария и стихийная торговля, а изменилось всего за несколько месяцев.- Я тут елку покупала 25 лет назад, а сейчас все красиво и круто.Здесь все также можно торговаться и выбирать товар из огромного ассортимента. Татьяна Козлова вот уже два десятилетия возит сюда молоко, творог и сметану со своего подворья. Для таких, как она, здесь льготные условия.Торговые залы здесь оборудованы технологической новинкой, уникальными гастрономическими прилавками. С виду они как обычные лотки, но с обратной стороны у них холодильная установка. Свежесть продуктов сохраняется максимально долгое время.Здесь же развернулась одна из площадок фестиваля "Рыбная неделя", который стартовал в столице. Вкуснейший тунец, нежный лосось, деликатесные крабы — свою продукцию в Москву привезли более 40 предприятий со всей страны. Среди первых гостей — мэр Москвы Сергей Собянин."Всегда жаловались производители, что в Москву рыбу доставить невозможно, что пробиться на рынок невозможно. Москвичи жаловались на то, что засилье импортной рыбы, что нашей рыбы нет. Сейчас ситуация изменилась", — сообщил Собянин."Рыбная неделя" продлится до 27 мая — с конкурсами, мастер-классами и, конечно, дегустациями. Рыбы, говорят организаторы, хватит на всех.