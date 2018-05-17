Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил нового руководителя УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве...

На Петровке, 38 в рамках рабочего совещания начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил нового руководителя УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Николая Федорука.Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 15 мая 2018 года на должность начальника Управления внутренних дел по Зеленоградскому административному округу Главного управления МВД России по г. Москве назначен полковник внутренней службы Николай Андреевич Федорук.Вручая новое служебное удостоверение, начальник главка отметил, что на всех этапах службы Николай Андреевич зарекомендовал себя грамотным профессионалом, принципиальным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями.Николай Андреевич Федорук родился 11 апреля 1966 года в селе Кудлаивка Тернопольской области Украинской ССР. В августе 1984 года поступил в Политическое училище имени «60 лет ВЛКСМ» МВД СССР, по окончании которого проходил службу в рядах внутренних войск МВД СССР. В августе 1999 года принял решение поступить на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и по 2017 год прошел путь от командира отдельной роты патрульно-постовой службы до заместителя начальника УВД по Восточному административному округу г. Москвы. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации в мае 2017 года был назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Калужской области. Неоднократно поощрялся руководством Главного управления МВД России по г. Москве и Министерством внутренних дел Российской Федерации, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве