Численность населения России сократится со 144 млн до 132 млн человек к 2050 году.

Неутешительный прогноз содержится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. По прогнозам ООН, число жителей сельской местности в России снизится в полтора раза — с 36,8 млн до 22,1 млн человек. Население городов при этом к середине XXI века вырастет на 3 млн человек — до 110,6 млн.Общая численность населения страны, по прогнозам ООН, сократится до 132,7 млн человек. Сейчас, по данным Росстата, в России проживают около 144 млн человек. Доля городского населения вырастет с 74,4% до 83,3%.Население Москвы будет расти не такими быстрыми темпами. Три года назад город преодолел отметку в 12 млн жителей. После 2025 года население российской столицы достигнет 12,8 млн и будет оставаться на этом уровне до 2035 года. При этом Москва останется самым густонаселенным городом Европы.