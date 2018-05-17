Во вторник, 5 июня, в Соборной палате (Лихов переулок, дом 6) состоится концерт Ансамбля солистов Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана. Талантливые молодые музыканты порадуют ценителей классической музыки исполнением Увертюры к опере Волшебная флейта.

Во вторник, 5 июня, в Соборной палате (Лихов переулок, дом 6) состоится концерт Ансамбля солистов Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана. Талантливые молодые музыканты порадуют ценителей классической музыки исполнением Увертюры к опере "Волшебная флейта" (солисты — Алексей Мазур, флейта и Елизавета Симоненко, арфа) и концертной симфонией для скрипки и альта с оркестром (солисты — Роман Филиппов, скрипка и Павел Романенко, альт)."Волшебная флейта" завершила творческий путь Моцарта. Ее премьера состоялась 30 сентября 1791, за 2 месяца до смерти композитора, в одном из народных театров в предместье Вены. "Волшебная флейта" – опера-сказка, где прославляется победа света над мраком, добра над злом, любви над коварством, стойкости над малодушием, дружбы над враждой.Увертюра построена на торжественных аккордах. Все здесь пронизано светом, радостью, весельем. Увлекает слушателя в таинственный сказочный мир – все так, как и должно быть в увертюре к сказке.Увертюры Моцарта разделили судьбу лучших оперных увертюр, которые по своему чисто симфоническому облику и интенсивности развития стоят в одном ряду с симфониями, концертами, поэмами, сюитами. Увертюру к "Волшебной флейте" Чайковский назвал "симфоническим чудом".Концерт для флейты и арфы с оркестром был написан по заказу парижского вельможи любителя-флейтиста герцога де Гии и его дочери арфистки. Произведение представляет собой подлинно классический образец камерной музыки и до сегодняшнего дня справедливо считается одним из лучших украшений репертуара арфистов и флейтистов.Суть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром, ставший одним из популярнейших моцартовских произведений, составляет многоуровневая музыкальная беседа — порой оба солиста объединяются, чтобы вступит в полуигровое соперничество с оркестром, в других эпизодах скрипка излагает темы, ее звучание открывает новые части и разделы, однако ее главенство постоянно оспаривается альтом.Дирижер — заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев. В его репертуаре — более 30 оперных и балетных спектаклей и множество симфонических произведений.Начало концерта – в 19:00, 5 июня, Соборная палата (Лихов переулок, дом 6).