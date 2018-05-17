× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-otpravilis-na-sluzhbu-v-kreml.html" target="_blank">Отправились на службу в Кремль</a> - Будут служить в Кремле. 12 лучших призывников из Владимира, Мурома и Коврова сегодня торжественно отправили в Президентский полк. Что ждёт их в армии и как попасть в элитные войска, узнала Маргарита Махрова.