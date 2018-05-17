Рэпер Flo Rida (Трамар Лакель Диллард) отказывается видеть своего полуторагодовалого сына Зоара. Мать ребенка,
34-летней Алексис Адамс утверждает, что музыкант настаивал на прерывании беременности.
Рэпер Flo Rida (Трамар Лакель Диллард) отказывается видеть своего полуторагодовалого сына Зоара. Мать ребенка,
34-летней Алексис Адамс утверждает, что музыкант настаивал на прерывании беременности.
Дело в том, что малыш страдает редким заболеванием головного
мозга. Врачи диагностировали у Зоара гидроцефалию. При
этой болезни наблюдается сильно увеличенный размер головы, тошнота, рвота и
проблемы со зрением.
Из-за недуга отец называет его "дьявольским
отродьем". В прошлом
месяце мальчик перенес операцию, но отец не написал и не позвонил ему.
Мама малыша рассказала, что сначала рэпер и вовсе
отрицал, что Зоар его сын, сообщает Daily Mail. Но после сдачи текста на
отцовство его слова не оправдались: исследование ДНК
показало, что Трамар на 99,9% является отцом ребенка. Поэтому он взял на себя
все необходимые медицинские расходы и ежемесячно оказывает малышу каждый месяц
оказывает ему финансовую поддержку.
Однако музыкант выплатит
гораздо меньше денег, чем было назначено судом. Алексис считает, что рэпер
хочет забыть про сына. "Это странно, потому что Flo Rida всегда участвует в
благотворительных мероприятиях, имеющих отношение к детям… Я чувствовала себя
одинокой. Люди хотели знать: "Где отец? Почему он не поддерживает? Почему
он не участвует?" – говорит мама Зоара.