Рэпер Flo Rida (Трамар Лакель Диллард) отказывается видеть своего полуторагодовалого сына Зоара. Мать ребенка, 34-летней Алексис Адамс утверждает, что музыкант настаивал на прерывании беременности.

Рэпер Flo Rida (Трамар Лакель Диллард) отказывается видеть своего полуторагодовалого сына Зоара. Мать ребенка,34-летней Алексис Адамс утверждает, что музыкант настаивал на прерывании беременности.Дело в том, что малыш страдает редким заболеванием головногомозга. Врачи диагностировали у Зоара гидроцефалию. Приэтой болезни наблюдается сильно увеличенный размер головы, тошнота, рвота ипроблемы со зрением.Из-за недуга отец называет его "дьявольскимотродьем". В прошломмесяце мальчик перенес операцию, но отец не написал и не позвонил ему.Мама малыша рассказала, что сначала рэпер и вовсеотрицал, что Зоар его сын, сообщает Daily Mail. Но после сдачи текста наотцовство его слова не оправдались: исследование ДНКпоказало, что Трамар на 99,9% является отцом ребенка. Поэтому он взял на себявсе необходимые медицинские расходы и ежемесячно оказывает малышу каждый месяцоказывает ему финансовую поддержку.Однако музыкант выплатитгораздо меньше денег, чем было назначено судом. Алексис считает, что рэперхочет забыть про сына. "Это странно, потому что Flo Rida всегда участвует вблаготворительных мероприятиях, имеющих отношение к детям… Я чувствовала себяодинокой. Люди хотели знать: "Где отец? Почему он не поддерживает? Почемуон не участвует?" – говорит мама Зоара.