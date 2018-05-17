За соблюдение сроков перевооружения армии исполнители будут нести персональную ответственность. Об этом сегодня глав оборонных предприятий предупредил Владимир Путин. Президент провёл совещание с руководителями военных заводов и министерства обороны. Главная тема — гособоронзаказ. Среди приоритетов — перспективное оружие. От конструкторов ждут новых прорывных решений.

За соблюдение сроков перевооружения армии исполнители будут нести персональную ответственность. Об этом сегодня глав оборонных предприятий предупредил Владимир Путин. Президент провёл совещание с руководителями военных заводов и министерства обороны. Главная тема — гособоронзаказ. Среди приоритетов — перспективное оружие. От конструкторов ждут новых прорывных решений.Российские Вооруженные силы — изменились. И стали более боеспособными. И главное — совершен технологический рывок. Задача, которую сегодня снова ставит президент — и дальше действовать на опережение.Генералы и руководители предприятий обсуждают выполнение гособоронзаказа. Президент лично вносит коррективы и требует полного отчета."В 2018 году по линии Минобороны на гособоронзаказ было выделено почти полтора триллиона рублей. Сумма весьма значительная. И эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально. Обращаю внимание, на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок. Таким образом, поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота", — отметил президент РФ.По планам, Вооруженные силы должны получить более пятисот танков и бронемашин, более 160 самолетов и вертолетов — самых современных — Су-34, 35-С, 30 СМ. Но Воздушно-космические силы — напоминает Путин — это не только авиационная техника. Перевооружение коснется всех составляющих: средств ПВО и противоракетной обороны. И конечно — космических систем — 14 новых комплексов.Для обеспечения связи, навигации и ведения разведки. Буквально месяц назад Минобороны вывело на орбиту спутник Космос-25.Именно ближний космос для армии — новое перспективное направление. И новейшие системы С-500 как раз будут способны работать по целям на таких сверхбольших высотах. Но прежде зенитные ракетные части продолжат перевооружение на системы С-400.Собственно, это и есть новый облик российской армии, которая способна моментально решать задачи в любой точке мира. Но совершенствовать, говорит президент, есть что. И обращается уже к конструкторам."Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы. Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия, естественно, при росте его качества", — сообщил Путин.Именно такие — нестандартные и прорывные — решения уже позволили поставить на вооружение суперсовременное оружие, о котором Путин говорил и в своем недавнем послании. Баллистические ракеты "Сармат". "Кинжалы", "Авангарды". То, что позволяет России сохранять мировой баланс сил.