Андрей Макаревич в истории с Почтой России, мягко говоря, слегка недоговаривает. Ведомство подробно изложило хронологию событий с посылкой от стилиста The Beatles в опровержении, которое публикуют Dni.Ru.

Андрей Макаревич в истории с "Почтой России",мягко говоря, слегка недоговаривает. Ведомство подробно изложило хронологиюсобытий с посылкой от стилиста The Beatles в опровержении, которое публикуют Dni.Ru.Творческому человеку претит сухое изложение фактов. Чтобысделать приятное читателям, авторы зачастую слегка приукрашивают историю, чтобыона заиграла свежими красками. Не удержался от соблазна и лидер группы "Машинавремени".В страшной истории, рассказанной Андреем Макаревичем настраницах Facebook,певец делился переживаниями по поводу якобы утраченной в недрах "ПочтыРоссии" ценной посылки. Сам стилист легендарной группы The Beatles Лесли Кавендиш выслал ему авторский экземпляркниги о своей жизни и работе с битлами.Как писал Макаревич, он страдал от неопределенности – ведьКавендиш очень ждал отзыва российской знаменитости о своей книге. Но толькочерез две недели певец смог, наконец, получить ценный груз. При этом в почтовомотделении ему, вроде бы, сказали, что уволили всех почтальонов и некому былодоставить извещение. Правда, позже выяснилось, что причиной такой задержкистала элементарная лень артиста."Информация о том, что в одном из центральных отделенийпочтовой связи г. Москвы отсутствуют почтальоны, не соответствуетдействительности. Посылка на имя Андрея Макаревича поступила в почтовоеотделение №107046 26 марта 2018 года. В этот же день было сформированоизвещение, которое почтальон доставил по указанному на посылке адресу(Сретенка, д.11) и лично передал охране на ресепшн "Джем-Клуба", -сказано в официальном опровержении, присланном "Почтой России" вредакцию издания Dni.Ru.Далее следует рассказ о том, как в почтовое отделение дляполучения посылки дважды приходил директор "Джем-Клуба". Однако,поскольку фамилия его не Макаревич, а доверенности от главного "машиниста"у него не было, посылку ему не выдали. По закону не положено."4 апреля 2018 за посылкой пришел лично АндрейМакаревич. Почтовое отправление было выдано ему под роспись в извещении(имеются подтверждающие документы). Работа операторов всех почтовых отделенийМосквы также непрерывно фиксируется камерами видеонаблюдения. В данном случаевсе правила оказания услуг почтовой связи были соблюдены, нарушений в работесотрудников Почты России нет", – сказано в сообщении.Вот так из мелочей получается история. Ведь, отбросьгосподин Макаревич лень и некоторую долю снобизма, прогуляйся он лично впочтовое отделение – и не появился бы на свет столь увлекательный рассказ остраданиях гения российского рок-н-ролла.