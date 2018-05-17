Андрей Макаревич в истории с Почтой России,
мягко говоря, слегка недоговаривает. Ведомство подробно изложило хронологию
событий с посылкой от стилиста The Beatles в опровержении, которое публикуют Dni.Ru.
Андрей Макаревич в истории с "Почтой России",
мягко говоря, слегка недоговаривает. Ведомство подробно изложило хронологию
событий с посылкой от стилиста The Beatles в опровержении, которое публикуют Dni.Ru.
Творческому человеку претит сухое изложение фактов. Чтобы
сделать приятное читателям, авторы зачастую слегка приукрашивают историю, чтобы
она заиграла свежими красками. Не удержался от соблазна и лидер группы "Машина
времени".
В страшной истории, рассказанной Андреем Макаревичем на
страницах Facebook,
певец делился переживаниями по поводу якобы утраченной в недрах "Почты
России" ценной посылки. Сам стилист легендарной группы The Beatles Лесли Кавендиш выслал ему авторский экземпляр
книги о своей жизни и работе с битлами.
Как писал Макаревич, он страдал от неопределенности – ведь
Кавендиш очень ждал отзыва российской знаменитости о своей книге. Но только
через две недели певец смог, наконец, получить ценный груз. При этом в почтовом
отделении ему, вроде бы, сказали, что уволили всех почтальонов и некому было
доставить извещение. Правда, позже выяснилось, что причиной такой задержки
стала элементарная лень артиста.
"Информация о том, что в одном из центральных отделений
почтовой связи г. Москвы отсутствуют почтальоны, не соответствует
действительности. Посылка на имя Андрея Макаревича поступила в почтовое
отделение №107046 26 марта 2018 года. В этот же день было сформировано
извещение, которое почтальон доставил по указанному на посылке адресу
(Сретенка, д.11) и лично передал охране на ресепшн "Джем-Клуба", -
сказано в официальном опровержении, присланном "Почтой России" в
редакцию издания Dni.Ru.
Далее следует рассказ о том, как в почтовое отделение для
получения посылки дважды приходил директор "Джем-Клуба". Однако,
поскольку фамилия его не Макаревич, а доверенности от главного "машиниста"
у него не было, посылку ему не выдали. По закону не положено.
"4 апреля 2018 за посылкой пришел лично Андрей
Макаревич. Почтовое отправление было выдано ему под роспись в извещении
(имеются подтверждающие документы). Работа операторов всех почтовых отделений
Москвы также непрерывно фиксируется камерами видеонаблюдения. В данном случае
все правила оказания услуг почтовой связи были соблюдены, нарушений в работе
сотрудников Почты России нет", – сказано в сообщении.
Вот так из мелочей получается история. Ведь, отбрось
господин Макаревич лень и некоторую долю снобизма, прогуляйся он лично в
почтовое отделение – и не появился бы на свет столь увлекательный рассказ о
страданиях гения российского рок-н-ролла.