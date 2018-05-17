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<a href="http://33live.ru/novosti/17-05-2018-podozhgli-avtomobil-iz-mesti.html" target="_blank">Подожгли автомобиль из мести?</a> - Пожар на Нижней Дуброве. Сегодня ночью жителей сразу нескольких многоэтажек разбудили взрывы. На парковке 62-го дома по улице Пугачева горели автомобили. Очевидцы наблюдали сильное пламя, а владельцы соседних машин в панике уезжали с парковки. Что пережили этой ночью люди и почему машины загорелись? Рассказы очевидцев выслушала Валентина Мартынова