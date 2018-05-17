Установлено, что женщина, пользуясь своим служебным положением и доверительными отношениями с заявителем, присваивала себе вверенные ей денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 38-летнюю жительницу столицы по подозрению в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции обратился генеральный директор одной из столичных организаций. Он сообщил, что на протяжении трех месяцев он передавал своему заместителю денежные средства на развитие организации, оплату рекламной кампании и разработку интернет-сайта, однако необходимые работы выполнены не были. Общий материальный ущерб составил более 270 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 38-летняя жительница столицы.Установлено, что женщина, пользуясь своим служебным положением и доверительными отношениями с заявителем, присваивала себе вверенные ей денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79