Установлено, что женщина, пользуясь своим служебным положением и доверительными отношениями с заявителем, присваивала себе вверенные ей денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению...
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 38-летнюю жительницу столицы по подозрению в присвоении денежных средств организации.
В территориальный отдел полиции обратился генеральный директор одной из столичных организаций. Он сообщил, что на протяжении трех месяцев он передавал своему заместителю денежные средства на развитие организации, оплату рекламной кампании и разработку интернет-сайта, однако необходимые работы выполнены не были. Общий материальный ущерб составил более 270 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую, ею оказалась 38-летняя жительница столицы.
Установлено, что женщина, пользуясь своим служебным положением и доверительными отношениями с заявителем, присваивала себе вверенные ей денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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